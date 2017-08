Kobelco maanrakennuskoneiden maahantuonti on siirtymässä uudelle toimijalle syyskuun alusta alkaen. Maahantuontia tulee hoitamaan KH-Koneiden perustama yhtiö.

Kobelcon edustussopimus Suomen osalta siirtyy KH-Koneet Oy:n perustamalle yhtiölle 1.9. 2017 alkaen. Konekesko jatkaa Kobelcon edustajana Baltian maissa tytäryhtiöidensä kautta.

Kesko-konserniin kuuluva Konekesko Oy on sopinut Kobelco-liiketoiminnan myynnistä siten, että osana liiketoimintakauppaa ostaja vuokraa Konekeskon Vantaan Hakkilassa sijaitsevan pääkorjaamon, josta tulee valtakunnallinen Kobelco Center. Pääosa henkilöstöstä siirtyy kaupan myötä ostajalle vanhoina työntekijöinä.

"Kobelco on perinteikäs tuotemerkki Suomessa ja sopii erinomaisesti viisi vuotta sitten laatimaamme kasvustrategiaan, jonka tavoitteena oli löytää KH-Koneille sopiva konemerkki myös raskaiden kaivukoneiden puolelta", kertoo KH-Koneiden toimitusjohtaja Teppo Sakari.

Konekeskolla on ollut pitkä kumppanuus Kobelcon kanssa, sillä yritys edusti japanilaismerkkiä jo ennen Kobelcon CNH-yhteistyötä 1990-luvulla. Parhaimmillaan Kobelco ylsi tuolloin telakaivinkoneiden ryhmässä eniten myydyksi merkiksi.

Omana brändinään Kobelco palasi Eurooppaan vuonna 2013. Yhteistyö on koskenut myös Baltian maita. Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. on japanilainen, Kobe Steel-konserniin kuuluva kaivinkoneiden valmistaja. Ensimmäiset Kobelco-kaivinkoneet valmistuivat 1930-luvulla.