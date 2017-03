Kiertuekilpailu parhaille puunkuormaajille

Cargoteciin kuuluva Hiab sekä Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneineen käynnistävät huhtikuussa 32. kerran puunkuormaajamestarikilpailun.

Tapahtuman ensimmäinen osakilpailu käydään 6.4. Tampereella, ja kilpailut jatkuvat eri paikkakunnilla kevään ja syksyn aikana. Kiertue on tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdessa osassa: keväällä järjestetään noin puolet osakilpailuista ja kesätauon jälkeen kiertue jatkuu. Puunkuormaajamestari 2017 -kilpailun finaali on syyskuun lopussa Tuurissa.

Puunkuormaajamestari 2017 -kiertueella on mukana Hiabin ja Volvon esittelyauto, joka on varustettu viimeisimmillä teknisillä ratkaisuilla niin kuorma-auton kuin päällirakenteidenkin osalta. Osallistujilla on mahdollisuus kokeilla myös puutavaranosturia, joka on varustettu 3D-teknologiaan perustuvalla HiVision-järjestelmällä.

Kilpailun lopulliset kiertuepaikkakunnat sekä aikataulu julkaistaan maaliskuun aikana.

(Kuva: Per Trane)