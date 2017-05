Alkanut kesäkausi saa monet kuljettamaan tavaraa peräkärryssä. Liikenneturva muistuttaa, että peräkärryn kuormauksessa täytyy olla huolellinen. Lisäksi on hyvä muistaa, että peräkärryn kanssa suurin sallittu nopeus on aina 80 km/h.

Talven jälkeen on ensimmäiseksi tarkastettava peräkärryn kunto ennen liikenteeseen lähtöä. Toimivatko kaikki valot? Entä ovatko renkaat ehjät ja niiden ilmanpaineet kohdillaan? Peräkärry on lastattava niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja kuorma jaetaan tasaisesti kärryn pohjan koko alalle. Lopuksi kuorma sidotaan kiinni kunnollisilla liinoilla. Lasti on kiinnitettävä huolella myös kuomullisessa kärryssä.

Oikean kuormaustavan lisäksi on pidettävä mielessä myös lastin määrä. Yhteispaino ei saa kasvaa liian suureksi. Erityisesti jarruttomien kevytperävaunujen kohdalla painorajat tulevat äkkiä vastaan. Lain mukaan jarruttoman perävaunun suurin sallittu kokonaismassa on 750 kiloa, mutta vetoautokohtainen sallittu massa on tarkistettava rekisteriotteesta.

Kuormauksen yhteydessä on muistettava tarkistaa myös aisapaino. Peräkärryn takapainoisuuden voi testata helposti irrottamalla peräkärry vetokoukusta ja pitämällä aisasta käsin kiinni. Jos aisa nousee ylöspäin ja kärry lähtee kippaamaan taaksepäin, on takana liikaa painoa ja kuorma on lastattava uudelleen, Kärryn kuormauksessa on muistettava myös ylipitkän kuorman merkkaus esimerkiksi lautoja tai muuta pitkää tavaraa kuljetettaessa. Lasti ei saa ylittää kärryn etureunaa metriä pidemmältä matkalta. Käytännössä auton puskurin läheisyys kuitenkin usein sanelee ylityksen tätä lyhyemmäksi. Takana kuorma saa ylittää perävaunun vain kahdella metrillä. Jo metrin takalaidan ylityksen jälkeen on kuorma muistettava merkitä punaisella lipulla. Leveyssuunnassa kuorma ei saa tulla sivulaitojen yli.

Peräkärryn kanssa ajettaessa auton ja peräkärryn muodostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus myös moottoritiellä on 80 km/h. Siksi voikin harkita, pystyisikö matkan taittamaan mukavammin muita kuin moottoriteitä pitkin. Nopeuden kasvaessa yhdistelmän hallittavuus vaikeutuu huomattavasti.