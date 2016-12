Katsastusväleissä harvennuksen varaa?

A-Katsastus kertoi tiedotteessaan, että henkilöautojen hylkäysprosentti on noussut tänä vuonna. Trafin antamien tietojen mukaan henkilöautojen hylkäykset ovat kuitenkin vähentyneet kaikissa korkeintaan 12 vuoden ikäisissä autoissa viimeisen viiden vuoden ajan.

A-Katsastus tiedotti, että heidän katsastamiensa autojen hylkäysprosentti on noussut viime vuoden 24,8 prosentista 25,2 prosenttiin. Kasvua on tapahtunut erityisesti jarruihin ja etuakselistoon liittyvissä vioissa kun taas pakokaasupäästöihin liittyvien määrä on laskenut. Tiedotteessa ei mainittu, minkä ikäisissä ajoneuvoissa hylkäysten kasvu on tapahtunut.

Trafin virallisista tilastoista selviää äskeisestä poikkeava kehitysnäkymä – määräaikaiskatsastuksen hylkäysprosentti on alentunut kaikissa korkeintaan 12 vuoden ikäisissä autoissa viimeisen viiden vuoden aikana. Kun kolmevuotiaista autoista hylättiin katsastuksessa vuonna 2011 yhteensä 5,45 %, jäi viime vuonna ilman leimaa 3 % katsastetuista autoista. Viisivuotiaiden kohdalla hylkäysprosentti on tippunut reilusta 11:stä 6,7:een ja kuusivuotiaiden 13:sta 8 prosenttiin.

Autoliiton näkemyksen mukaan uudempia autoja pitäisi katsastaa nykyistä harvemmin mm. siksi, että Suomessa teknisen vian osuus vakavien liikenneonnettomuuksien välittömänä riskitekijänä on liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan prosentin luokkaa.