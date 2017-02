Kaikkien aikojen ennätys konemyynnissä, kukapa ei konealalla toivoisi näkevänsä tätä otsikkoa. Nyt se on nähty, tosin tällä kertaa ainoastaan Ruotsissa, jossa viime vuoden tilastot kertovat ennätyskovasta myynnistä.

Rakennuskoneiden myynti pomppasi Ruotsissa kaikkien aikojen ennätykseen viime vuonna. Myytyjä koneyksiköitä oli yli 4 000, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruotsissa konemyyntiä on tilastoitu konemaahantuojien toimesta vuodesta 1947 alkaen. Nyt saavutettu myynti on suurin, mitä tämän tilastoinnin aikana on saavutettu.

Maskinleverantörerna kerää tilastoonsa jäsenyritystensä myyntiluvut myydyistä uusista kaivinkoneista, pyöräkuormaajista ja muista maanrakennuskoneista. Asfaltointiin käytettävät koneet eivät kuulu tähän lukuun. Niiden myynti oli viime vuonna pyöreästi 400 kappaletta.

Tilastoista myös selviää, että eräät konetyypit olivat kasvattaneet suosiotaan huomattavasti vuonna 2016. Näitä olivat pienet pyöräalustaiset kaivinkoneet, liukuohjatut kuormaajat sekä teleskooppikuormaajat. Jokaisessa näistä koneryhmästä myynti oli vähintään kaksinkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna.

Konemyynnin odotetaan säilyvän vilkkaana myös kuluvana vuonna, sillä voimakas rakennusbuumi tuntuu edelleen jatkuvan.