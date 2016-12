John Deere esitteli sähkötraktorin tutkielman

John Deere esitteli Ranskassa täyssähkötraktorin tutkielmamallin. Kaikessa hiljaisuudessa kehitetyn konseptimallin pitäisi olla nähtävillä ensi helmikuun lopussa alkavassa SIMA-näyttelyssä Ranskassa.

John Deere SESAM -sähkötraktori on rakennettu 6R-mallin pohjalle. Moottorin tilalle on asennettu suurin osa akun kennoista, lisäksi niitä löytyy traktorin molemmilta puolilta polttoainesäiliöltä säästyneestä tilasta. Voimansiirto perustuu ilmeisesti DirectDrive-kaksoiskytkinvaihteistoon, jota pyörittää vauhtipyörän tilalle sijoitettu sähkömoottori.

Tutkielmamallin 130 kWh:n akuston mainitaan tarjoavan 30 prosenttia suuremman kapasiteetin kuin Teslan kalleimman sähköauton akkupaketti. Traktorin tehosta liikkuu ristiriitaista tietoa, mutta valmistajan videolla jatkuvaksi tehoksi ilmoitetaan 180 hevosvoimaa.

Täyteen varatun akuston jännitteeksi mainitaan 670 volttia. Täyteen ladattuna virtaa riittää joko 4 tunnin normaaliin käyttöön tai tieajossa 55 kilometrin matkalle. Akun kestoiäksi mainitaan 3 100 sykliä, akusto latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa.

Traktori on kehitetty osana SESAM-projektia (Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery). Saksan maatalous kulutti vuonna 2010 tutkimusten mukaan 19 terawattitunnin edestä dieselpolttoainetta. Määrä muodostaa 2,67 prosenttia maan liikenteen polttoaineen kulutuksesta ja 0,75% koko maan energian kulutuksesta. Mikäli maatalouskoneet toimisivat dieselin sijasta sähköllä, Saksa voisi vähentää hiilidioksidipäästöjään viidellä miljoonalla tonnilla vuosittain.

Sähkötraktori on mielenkiintoinen pelin avaus John Deereltä. Sähkön käytön lisäämistä maataloustraktoreissa on suunniteltu tosissaan jo lähes kymmenen vuoden ajan. John Deere ja Fendt ovat esitelleet jo traktoreita, jotka tuottavat sähköä kymmenien kilowattien teholla työkoneiden käyttöön. Belarus esitteli oman näkemyksensä sähköä hyödyntävästä traktorista Agritechicassa vuonna 2009. John Deere on kuitenkin ensimmäinen, joka esittelee akuista käyttövoimansa saavan traktorin konseptin.

Löydät videon aiheesta osoitteesta: www.youtube.com/watch?v=Q8t81yYWZmM