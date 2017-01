JCB:lle suurtilaus USA:n armeijalta

JCB:n vuosi 2017 alkaa voittokkaissa merkeissä, sillä Yhdysvaltain armeija tilaa yritykseltä kurottajia 142 miljoonan dollarin arvosta.

JCB on ilmoittanut solmineensa 71-vuotisen historiansa toiseksi suurimman kaupan. Yhdysvaltain armeija tilaa englantilaisyritykseltä yli 1 600 kurottajaa, joita käytetään ympäri maailman lastaamaan ja purkamaan lentokoneita sekä kontteja. Kaupan arvo on 142 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Myös JCB:n suurin kauppa tehtiin Yhdysvaltain armeijan kanssa vuonna 2005, jolloin kohteena olivat kaivurikuormaimet. Tuolloin kaupan arvoksi ilmoitettiin 206 miljoonaa dollaria.

Maastotrukiksi nimetty uusi JCB 527-58M on räätälöity Loadall-kurottajasarjasta, joita on valmistettu jo 40 vuotta. Koneen voimanlähteenä toimii 63-kilowattinen JCB Dieselmax. Kurottaja on kaksi metriä korkea ja 198 cm leveä, joten sillä mahtuu työskentelemään ahtaissakin pakoissa. Huippunopeudeksi ilmoitetaan 33 km/h. Koneet valmistetaan JCB:n Yhdysvaltain pääkonttorilla Savannahissa.

"Olemme ylpeitä, että Yhdysvaltain armeija valitsi jälleen JCB:n. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana olemmme toimittaneet yli 4 000 konetta 57 eri maan armeijoille, joten meillä on syvä ymmärrys armeijakäytönn vaatimuksista", kertoo JCB:n Pohjois-Amerikan toimitusjohtaja Arjun Mirdha.