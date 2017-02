Isommat tilat uudistavat toimintaansa

Maatalouden rakennekehitys jatkuu edelleen tutulla uralla. Tilojen määrä vähenee ja jäljelle jäävien tilojen koko kasvaa. Kotieläintilojen osuus laskee ja viljelijöiden keski-ikä nousee. Tiedot selviävät vuoden 2016 maatalous- ja puutarhayritysrekisteristä.

Viljanviljely oli vuonna 2016 edelleen yleisin tuotantosuunta 16 400 tilalla. Muu kasvinviljely yleistyy päätuotantosuuntana kovaa vauhtia ja oli päätuotantosuunta jo 15 100 tilalla.

"Viljantuotannon heikko kannattavuus kannustaa tiloja siirtymään erikoiskasveihin ja nurmen viljelyyn. Monilla tiloilla on viljelyssä sekä viljaa että muita viljelykasveja. Tilastossa muu kasvinviljely katsotaan tilan päätuotantosuunnaksi, jos tilan taloudellisesta tuotoksesta 2/3 tulee muista viljelykasveista", kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Kasvinviljely on tuotantosuuntana kahdella kolmesta ja kotieläintalous 30 prosentilla tiloista. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Tilojen määrä on vähentynyt vuotuiselta taloudelliselta tuotokseltaan alle 8 000 euron tiloissa. Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin alaraja on 2 000 euroa. Osa muutoksesta selittyy sillä, että tilan taloudellinen koko on jäänyt rekisterin alarajan alle.

"Ennakkotietojen mukaan taloudelliselta kooltaan yli 8 000 euron tilojen lukumäärä on kasvanut. Tulosten perusteella voisi päätellä, että nämä tilat ovat uudistaneet toimintaansa paremman tuloksen saavuttamiseksi", Kyyrä jatkaa.

Tarkemmat tiedot selviävät osoitteesta: stat.luke.fi