Ruotsalainen kaivurikuormainvalmistaja Huddig uudistaa mallejaan. Huddig 1260D -mallin parannuksiin kuuluu uuden päästötason moottorin lisäksi myös mm. parempi näkyväisyys ja uusittu näyttöpaneeli.

Huddigin 1260D-kaivurikuormainta on uudistettu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Koneen paino ilman kauhoja on 12 500 kiloa. Urakointi tapahtuu Cumminsin 116-kilowattisen moottorin voimin, joka täyttää Taso 4 Final -päästömääräykset. Puhdistuskomponentit ja pakoputki on siirretty sivuun, mikä parantaa näkyväisyyttä eteen. Puhtaampien päästöjen lisäksi myös polttoaineenkulutuksen ennakoidaan pienentyneen. Uusittu ohjausjärjestelmä parantaa hydrauliikan nopeutta ja tunnokkuutta.

Uusittu päänäyttö on siirretty B-pilariin. Näytönpaikkaa voi myös siirtää sivusuunnassa. Kosketusnäyttö on isompi ja sen resoluutio aiempaa parempi. Lisäksi toimintoja on enemmän – esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä voi tehdä suoraan älypuhelimen internetyhteyden kautta. Myös säilytystilaa on enemmän, sillä penkin takana on tarjolla paikka työkaluille.

Vuonna 1959 perustettu Huddig valmistaa kaivurikuormaimia moniin eri työkohteisiin. Kokonaisvalmistusmäärä on 10 000 kappaletta.