Hiabin kehittämä uusi puoliautomaattinen taittotoiminto (SAF) nopeuttaa ja helpottaa nosturin paketointia. Nosturin voi avata ja paketoida yhden ohjausvivun avulla.

Hiabin uusi taittotoiminto nopeuttaa ja helpottaa nosturin käyttöä, ja nosturin voi pysäköidä turvallisesti ja hallitusti. SAF-toiminto sisältyy puomin kärjen ohjausjärjestelmään (Crane Tip Control, CTC), joka on saatavilla useisiin HiPro-kauko-ohjausjärjestelmällä varustettuihin HIAB-kuormausnostureihin. CTC-toiminnon ansiosta nosturilla voi ajaa vaaka- ja pystysuoria liikkeitä yhdellä vivunliikkeellä sen sijaan, että jokaista sylinteritoimintoa käytettäisiin erikseen. SAF-toiminto on myös saatavilla lisävarusteena X-sarjan kuormausnostureihin, joissa on HiPro- tai HiDuo -ohjausjärjestelmät.

"Turvallisuus, luotettavuus, kestävyys ja käyttömukavuus ovat etusijalla Hiabin tuotekehityksessä. Puoliautomaattisessa taittotoiminnossa yhdistyvät nämä kaikki tärkeät ominaisuudet. Uuden toiminnon avulla käyttäjä voi paketoida ja avata nosturin käyttämällä vain yhtä ohjausvipua. SAF-toiminnon ansiosta käyttäjä voi paketoida nosturin tai ottaa sen käyttöön vähemmällä vaivalla ja pienemmällä riskillä kaikista vaikeimmissakin käyttöolosuhteissa", sanoo Hiabin keskiraskaan sarjan nosturivalikoiman johtaja Hans Ohlsson.