Cargotec-konserniin kuuluva Hiab on tehnyt sopimuksen brasilialaisen Argosin kuormausnosturiliiketoiminnan ostamisesta. Argos on yksi Brasilian johtavista kuormausnosturivalmistajista.

Yrityskaupan myötä Hiab haluaa lujittaa markkinajohtajuuttaan laajentamalla toimintaansa Brasilian markkinoille. Yksityisessä omistuksessa oleva Argos on perustettu vuonna 2002. Yritys on kasvanut merkittävästi perustamisestaan lähtien ja siitä on tullut yksi Brasilian kuormausnosturiteollisuuden johtavista toimijoista. Argoksella on tuotantolaitos ja jakeluverkosto Brasiliassa sekä koko Latinalaisessa Amerikassa. Argosin liikevaihto vuonna 2016 oli alle 10 miljoonaa euroa. Hiab työllistää Brasiliassa noin 60 työntekijää.

"Brasilia on yksi kuormausnosturien suurimmista markkina-alueista maailmassa. Läsnäolo Brasilian markkinoilla on erittäin tärkeää kuormausnosturiliiketoiminnan globaalille markkinajohtajuudelle. Argos-kauppa onkin yksi konkreettisista askelista kasvustrategiassamme, jonka tavoitteena on tehdä meistä kuormankäsittelyn markkinajohtaja maailmanlaajuisesti", kertoo Hiabin johtaja Roland Sundén.