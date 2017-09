Grimme esitteli perunankorjuukoneiden lippulaivansa. Uutuus yhdistä ns. SE-tekniikan ensimmäistä kertaa neliriviseen koneeseen.

Grimme Ventor 4150 on ensimmäinen tieliikennekelpoinen 4-rivinen perunankorjuukone, jossa puhdistusta ja lajittelua tehostava SE-tekniikka. Ventoriin on itse asiassa asennettu rinnakkain 2 kaksirivistä nostomekanismia. SE-tekniikka on aiemmin ollut yleisesti käytössä 1- ja 2-rivisissä korjuukoneissa. Kone saadaan kavennettua peltotyöleveydestä automaattisesti kuljetusleveyteen. Ventorissa on käytössä rapuohjaus, mikä vähentää järeän koneen aiheuttamaa pintapainetta. Koneen säiliö vetää 15 tonnin lastin perunaa. Grimme tuo uutuuden näytille marraskuussa Hannoverissa järjestettävään Agritechnica-näyttelyyn.