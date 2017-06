Farmari 2017 avaa porttinsa Seinäjoella keskiviikkona. Laaja maatalousalan ammattinäyttely kerää yhteen väkeä ympäri Suomen. Koneviestin osastolla seurataan päivittäin klo 12 ja 15, miten Arto Haapakorven vetämä joukkue selviää Ferguson-traktorin kasauksesta. Tähtäimessä on uusi maailmanennätys.

Farmarin 17 hehtaarin näyttelyalueelle on ilmoittautunut mukaan yli 600 näytteilleasettajaa. Mukana on runsaasti koneita, joihin voi tutustua ympäri näyttelyaluetta. Kotieläinkentällä on esillä lypsykarja, lihanaudat, siat, hevoset ja lampaat. Kaiken kaikkiaan alueella on yli 300 eläintä. Farmarissa on myös oma torialueensa sekä metsäosasto ohjelmalavoineen.

Maatalousnäyttelyssä on mukana myös julkisuudesta tuttuja kasvoja. Farmarin ja MMM:n yhteisgrillillä on päivittäin muun muassa poliitikkoja. Myös kaikilla tapahtumalavoilla on päivittäin julkkiksia.

Farmari-näyttelyn ohjelmaa:

Ke

Paula Risikko, sisäministeri, päälava, avajaiset klo 11.00

Anne Kalmari, kansanedustaja, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 15.00

Teuvo Hakkarainen, kansanedustaja, klo 15.00, sirkkelisahausnäytös konekentällä, Kallion konepajan osasto (KK 88)

Susanna Koski, kansanedustaja, metsälava, klo 15.15

To

Juha Sipilä, pääministeri, Biotalous ja vastuullisuus -seminaari, päälava klo 10.30

Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikko, Biotalous ja vastuullisuus -seminaari, päälava klo 10.30

Juha Mieto klo 10.30 Halonhakkuukisat, metsäosasto

Mika Lintilä, elinkeinoministeri, metsälava 11.30

Mira Potkonen, nyrkkeilijä, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 11.00

Johanna Karimäki, kansanedustaja, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 16.00

Pe

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, pääjuhla, päälava klo 13.30

Juha Mieto klo 10.30 Halonhakkuukisat, metsäosasto

Antti Herlin, lihakarjakehä, hereford vuosinäyttely, klo 10.30

Henna Virkkunen, MEP, Farmarin ja MMM:n grilli, 13.30

Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 16.30

Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikko, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 16.30

Mikirotta, tubettaja, Katulava klo 17.00

Boheemi, tubettaja, Katulava klo 18.00

La

Juha Marttila, pj. MTK, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 11.30

Harry Wallin, kansanedustaja, Farmarin ja MMM:n grilli, klo 13.30

Kerttu Niskanen, hiihtäjä, klo 12-14 Valion osasto ​