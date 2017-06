BMF-metsäperävaunumallistoon on tullut uusi kaksipalkkirunkoinen malli, 10T2 Pro. Vaunussa on kehtomalliset pankot, kiinnityspaikkoja on runsaasti. Nosturina on uusi 7,2 metrin ulottuman BMF 720, uuden tyylin mukaisesti taittopuomin lisäpituus on sijoitettu taittonivelen yli. Näyttelyn tarjoushinta oli 15 800 euroa, alv 0 %. (TH)

Harmaan Fergun kokoamisnäytökset keräsivät jokaisena näyttelypäivänä runsaasti yleisöä Koneviestin osastolle. Näytökset kiinnostivat kaikenikäistä näyttelykansaa. (TA)

Mittatilauskonepaja Karvian Metalli ja Kone valmistaa Kameko hake- ja rehukärryjä, joissa on Yrjö Tenkanen Oy:n toimittama Teko-alarunko. Rehuvaunun lavantilavuus on 42 kuutioita ja kantavuus 18 t. Lavan pituus on 5 500 mm ja korkeus 2 900 mm. Rengaskoko on 700/45-22.5. Lavassa on verkkopäädyt, takalaita avautuu omilla sylintereillä. Vaunu voidaan varustella asiakkaan tarpeiden mukaan. (UO)

Trima Q4s on ensimmäisiä Suomeen saapuneita Ålön uuden kuormainmalliston etukuormaimia. Myös aisojen välissä oleva traktori on uusi: New Holland T5.100 EC ElectroCommand-vaihteistolla ja varustettuna uudella 100-hevosvoimaisella tason 4 päästömääräykset täyttävällä moottorilla. Veroton hinta alkaen 63 871 euroa. Agritek. (TV)

SR-Harvesting Oy osastolla oli kaksi Pronarin rehunkuljetusvaunua: ketjupurkaimella varustettu T 400 (messuhinta 29 000 euroa) ja kuvan puskutyhjennyksellä varustettu Pronar T-900, jonka kantavuus on 23 500 kiloa, omapaino 9 500 kg ja lavan tilavuus 36,6 kuutiota. (UO)

Giant V761T on uusi pienkuormain, jonka 150 l/min tuottava työhydrauliikka on täysin ohjelmoitavissa eri työkoneisiin sopivaksi. Puomin tai työlaitteen käyttö voidaan ohjelmoida ristivipuun sopivalla tavalla, esimerkiksi aisoja on mahdollista hallita peukalovivulla. Voiman koneelle tuottaa 76-hevosvoimainen Deutz. Verottomat hinnat alkavat 89 500 eurosta. Hyväkone Oy. (TV)

BT-Agron maahantuomalta, nurmenhoitokalustostaan tunnetulta Einböckiltä löytyy mallistosta myös pyörivä rikkaäes. Pyörimisen suurin etu on, että äes ei tukkeudu rikkaäestettävästä kasvustosta huolimatta. Aerostar-Rotationissa on kulkusuuntaan vinosti pyörivät piikit, jotka nostavat pyöriessään rikkaruohojen juuria pintaan. Äestä on saatavilla 3–12 metrin työleveyksillä, ja kuvassa näkyvä kapein malli maksaa 9 000 euroa (alv 0 %). (TA)

BT-Agro on ottanut valikoimaansa Suiren paalinpurkaimen. Perusmallissa on pelkkä purkainosa, joka hydraulimoottorin voimalla pyörittää paalin mattona auki. Lisävarusteina kuvan laitteessa on paalinostin, 180 asteen hydraulinen kääntö sekä kuivituskela. Oikealla näkyvä kela on kuvassa kuivitusasennossa, jossa pyörivät piikit heittävät oljen aina seitsemään metriin saakka. 800 kg painavan laitteen saa joko etukuormain- tai nostolaitesovitteella. Perusmallin hinta on 4 900 euroa, ja edellä mainituilla lisävarusteilla hintaa kertyy 9 100 euroa (alv 0 %). (TA)

BT-Agron maahantuomassa McConnel Subsoiler 250 Aerator:ssa on yhdistetty jankkuri ja ilmastin. Nurmille tarkoitetulla laitteella voidaan jankkuroida 25–50 cm syvyyteen, ja ilmastaa 0–25 cm syvyyteen, työsyvyyksien riippumatta toisistaan. Työleveyttä on 2,5 metriä, ja varustukseen kuuluu kiekkoleikkurit, hydrauliset laukaisulaitteet sekä vedellä täytettävä jyrä. Jankkurin verollinen hinta on 15 200 euroa. (TA)

Agri-Kymi on ottanut valikoimaansa SaMASZ:in vinokelakarhottimen. Keskelle karhottava kuusimetrinen Twist 600 on tarkoitettu nostolaitteisiin, mutta näyttelyssä se oli sovitteen avulla kurottajassa. Laite painaa 770 kg, joten traktorin etukuormaajakin jaksaa sen nostaa. Hydraulinen voimansiirto vaatii 30 l/min virtauksen, ja lisäksi tarvitaan toinen lohko kuljetusasentoon nostamiselle. Kelat nousevat kuljetusasennossa pystyyn, jolloin kuljetusleveys on vain 2,35 metriä. Hinta on 9 758 euroa (alv 0 %). (TA)

Suomalainen startup-yritys Cauco Oy esitteli täysin uuden ja poikkeuksellisen edullisen kuivurin etäseurantajärjestelmän. Öljypannuille tarkoitetulla järjestelmällä voidaan seurata ulkoilman, kuivausilman ja poistoilman lämpötilaa, sekä kuivauseräkohtaista öljyn kulutusta esimerkiksi puhelimelta. Laitteiston asentaminen on niin yksinkertaista, että viljelijä pystyy tekemään sen itse. Lämpötila-anturit teipataan kuivurikoneiston ulkopinnoille, ja päälle teipataan pala makuualustaa eristeeksi. Öljynkulutusta seurataan valoantureilla. Protovaiheessa oleva laitteisto maksaa 990 euroa (alv 0 %). Kaupallinen tuote tulee myyntiin syksyllä, ja suositushinta on 1 890 euroa (alv 0 %). (TA)

Vana Valmisnavetat on ideoinut Robokoppi-konseptin, jolla vanhasta parsinavetastakin voidaan siirtyä kohtuullisin kustannuksin automaattilypsypihattoon. Parsinavetta muutetaan makuuparsipihatoksi ja sen yhteyteen tuodaan tehtaalla esikasattu yksikkö, jossa on sekä lypsyrobotti, sosiaalitilat että maitohuone. Aika näyttää, kantaako innovatiivinen ja varsin kehityskelpoiselta tuntuva idea markkinoilla. (MT)

DeLavalin aurinkokennotoiminen sähköpaimen sykkii 12 Ah:n geeliakun voimin. Aurinkokennon lisäksi akkua voidaan ladata verkkovirta-adapterin avulla. Maksimissaan potkua riittää 4 km:n pituiselle aitalangalle. Hinta 338 euroa (alv 0 %). Aitalangaksi DeLaval suosittelee Polywire W4 -kaksoisparilankaa, jonka vastus on ainoastaan 3,6 ohm/m. (MT)

Big Dutchmanin CulinaCup- & CulinaFlex-juottojärjestelmä on Suomessa SKT Oy:n myynnissä. Viime syksyn Eurotier-näyttelyssä hopeamitalilla palkittu juottojärjestelmä auttaa erityisesti pahnueen heikoimpia yksilöitä tarjoamalla niillekin mahdollisuuden emakon maidon lisäksi vapaaseen juomarehun saantiin. CulinaCup on nipalla varustettu juomakuppi ja CulinaFlexissä juomarehu syötetään joustavaa putkea pitkin kuppiin. (MT)

Vieskan Metallin aikanaan valmistamat VM-takalanat ovat palanneet markkinoille keltaisina ja Wieska-tuotemerkillä. Valmistajana on nykyisin Nytek. Uusi valmistaja tuo perinteisten JH-lanamallien rinnalle uuden W3-malliston, joka tuo lanalle uusia käyttömahdollisuuksia. Terän ja rungon kääntö tapahtuu hydraulisesti ja itse levy on pikakiinnitteinen. Samaan kiiinnitykseen aiotaan valmistaa myös muita työlaitteita. Kuvan Wieska W3SR -lanan työleveys on 3 metriä ja terämallista riippuen hinta alkaen noin 6 000 euroa (alv 0 %). Mallisto on tulossa myyntiin syksyllä. (MT)

Rekitecin myynissä oleva UTS SSP52/15 -separaattori sopii kuivikkeen separointiin lietelannasta. Teho on 20 kuutiometriä tunnissa. Hinta n. 33 000 euroa (alv 0%). (MT)

Överum Variflex VFEX 5975 -paluuauralla voidaan kyntää joko perinteiseen tapaan vaosta tai sängeltä, mikäli vaon pohjan tiivistämistä halutaan välttää. Sängeltä kynnettäessä voidaan käyttää leveärenkaista pyörä- tai telatraktoria. K-maatalous. (UO)

Hankkijan myynissä oleva Teagle Tomahawk 7150 Dual Chop -paalisilppuri on suunniteltu kuivalle materiaalille ja se puhaltaa olkea jopa 20 metrin päähän. Silppurissa on kaksinopeuksinen vaihteisto ja sähköinen hallinta. Esittelijältä saadun tiedon mukaan 18 970 verottoman euron hintainen silppuaja on muodostunut jo pienimuotoiseksi hittituotteeksi. (MT)

NC-viljavaunun lavan tilavuus on 20,9 kuutiota. Lavan kaarevat päädyt helpottavat kuormapeitteen käsittelyä, rullapeite sisältyi 23 900 (alv 0 %) euron messuhintaan. Vaunussa on aisajousitus, rengaskoko on 650/50R22,5. Rentti Oy. (UO)

30 vuotta toiminut Nord Mills Oy myy omien myllyjen ja viljansiirtoratkaisujensa lisäksi itävaltalaisia APV-piensiemenkylvökoneita. PS 120 M1 -malli ottaa käyttövoiman syöttörihloille maapyörältä. Uusi 6.2-version hallintayksikkö on erittäin monipuolinen ja ohjelmoitavissa. (MT)

K-maatalouden myynnissä oleva HE-VA Rondo-Dan on nostolaitesovitteinen pyöröpaalipurkain. Malleja on kolme, joissa purku jommalle kummalle puolelle tai molemmille puolille. Teknisiin hienouksiin kuuluvat koneen rakenteeseen integroidut kuljetuspiikit, joilla paali voidaan hakea ja nostaa purkaimen pöydälle. Purkain nostetaan sen jälkeen piikkien varaan ja automaattisesti kytkeytyvä sakarakytkin siirtää nivelakselin välittämän käyttövoiman pöydän pyöritykseen. Hinta 5190 euroa (alv 0 %). (MT)

Lame valmistaa pieniä imupainesäiliöitä, jotka on tarkoitettu lähinnä kiinteistönhuoltokäyttöön. Kuvan 2 000 litran säiliö voidaan varustaa kolmipistekiinnityksellä ja hydraulikäyttöisellä imupumpulla. Hinta 4 300 euroa (alv 0 %). Myynti: K-maatalous. (MT)

Branson 5825 -traktorin teho on 55 hv/40,4 kW ja Fatgad Oy myy sitä hintaan 23 200 euroa (alv 0 %). Traktori voidaan varustaa Branson 25 -etukuormaimella. Traktorin paino on vakiovarusteena olevan ohjaamon kanssa 1 966 kg. Mekaanisessa voimansiirrossa on 12 ajonopeutta eteen ja taakse, joista suurimmalla pääsee 33 km/h. Lisää teknisiä tietoja löydät Koneviestin vertailutyökalusta, www.koneviesti.fi/vertailutyökalu. (UO)

Zetor Proxima CL on Zetorin uusi edullinen ja mekaanisilla hallintalaitteilla varustettu perusmalli. 100-hevosvoimainen Proxima CL 100 maksaa kampanjatarjouksessa 39 900 euroa, sis. alv 0 %. H.C. Petersen. (TV)

Valtra A74 on uuden A-sarjan pienin malli. 3-sylinterinen Agco Power -moottori on 75-hevosvoimainen ja muista malleista poiketen päästöjen puhdistustekniikka perustuu pakokaasujen takaisinkierrätykseen. Hydrauliikan tuotto on 65 l/min ja sähköohjattu nostolaite nostaa 3 000 kg. A74-mallin hinta alkaen 40 080 euroa, alv 0 %. (TV)

Pekomat Oy on aloittanut hollantilaisten DT Dijkstra -tuotteiden maahantuonnin. Yritys valmistaa laitteita perunan teolliseen käsittelyyn ja lajitteluun, kuvassa etualalla perunankäsittelyyn suunniteltu seulaverkko, jota valmistetaan 25–90 mm seulakoolla puolen millin välein. Farmarissa vieraili DT Dijkstran aluemyyntijohtaja Harco Christiaens (vas.), oikealla Pekomatin omistaja J-P Raittila. (TV)

Ålö TopGrip on paalipihti, joka sopii säädettävän pihtirunkonsa ansiosta sekä pyörö- että suurkanttipaalien käsittelyyn. Veroton suositushinta Euro-sovitteilla on noin 1 500 euroa. Agritek. (TV)

Manitou MLT737-130 PS + on powershift-vaihteistolla varustettu uutuuskurottaja, joka nostaa 3,7 tonnin kuorman 7 metriin. Deutzin valmistama urea-moottori tuottaa 130 hevosvoiman tehon ja valmistaja lupaa ohjaamon olevan hyvin hiljainen (73 dB). Kuvan kurottajan hinta varusteltuna oli 93 250 euroa sis. alv 0 %. Y-Agro. (TV)

Casen uudet Luxxum-mallit ovat saapuneet Suomeen. ZF:n powershift-vaihteistolla varustettuun traktoriin on saatavilla lukuisia mukavuutta lisääviä varusteita. Malliston pienimmän, 99-hevosvoimaisen Luxxum 100 -mallin hinnat alkavat 65 565 eurosta, alv 0 %. Taustalla näkyy myös Suomessa uusi Maxxum 150 -traktori. Agritek. (TV)

Pohjanmaan Ylijäämätuote esitteli minikaivureiden kuljetukseen tarkoitettuja suomalaisia Miro Trailer -lavetteja. Malleja on kolme, kantavuuksiltaan 6, 8 ja 10 tonnia. Lavetteja voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaiseksi, esimerkiksi kuvan lavetissa oli kannelliset tarvikelaatikot takaosassa. Kuvan 10 tonnin lavetin verolliseksi hinnaksi kerrottiin 4 650 euroa ja 6 tonnin lavetin 2 950 euroa. (MS)

Krone RX on uusi noukinvaunumallisto, joka sijoittuu Kronen MX- ja ZX-mallien väliin. Vaunusta valmistetaan kolmea eri kokoista versiota ja tilavuus (37, 40 tai 43 m3) riippuu etuseinä-takaseinäkonstruktioista. Isoimman, liikkuvalla etuseinällä ja EasyFlow-noukkimella varustetun RX 430 GL -mallin verottomat hinnat alkavat 95 967 eurosta. Hankkija. (TV)

Kronen Swadro-karhotinmallisto laajentuu tällä 9,3-metrisellä kaksiroottorisella keskelle karhottavalla Swadro 930 TC -mallilla. Työleveyttä voidaan säätää 8,1–9,3 metrin välillä. Tiellä ylimmät piikit käännetään kuljetusasentoon, jotta 4 metrin kuljetuskorkeus ei ylity. Verottomat hinnat alkavat 33 340 eurosta. Hankkija. (TV)

Kuvan N-Valtra oli varustettu Keslan kourakuormaimella sekä alkuperäisen etukuormaimen vivun korvaavalla Parkerin vivulla, jolla voidaan yhdessä vasemmanpuoleisen vivun kanssa ohjata joko etukuormainta, takalohkoja tai kourakuormainta. (TV)

Jake 804 on uusi pikakiinnikkeet sisältävä tuppisovite, jonka avulla kuormain saadaan irrotettua tai kiinnitettyä vain 10 minuutissa. Pikakiinnikeversion lisähinta perinteiseen kiinnikkeeseen verrattuna on noin 1 000 euroa. (TV)

Fendt 1050 esittäytyi Agco Suomen osastolla. 12,4-litrainen MAN-matalakierrosmoottori tuottaa 517 hevosvoiman maksimitehon, joka välitetään kahden Vario-vaihteiston kautta maahan. 1050 Varion verottomat hinnat lähtevät 295 tuhannesta eurosta. (TV)

Piippo Hydraulicin Farmiventtiili-mallisto on laajentunut uusilla väyläohjatuilla LS-venttiileillä, joihin esiteltiin uusi ohjainlaite. Traktorin omat sivurajoittimien tangot korvataan hydraulisylintereillä, joita käytetään Farmiventtiilillä. Pelkkiä sivurajoittimia ohjaavan asennusvalmiin väyläohjatun LS-paketin veroton hinta on 2 950 euroa, alv 0 %. (TV)

Deutz-Fahrin uudet 6- ja 7-sarjan traktorit on saatu Suomeen. Kuvassa on ZF:n portaattomalla voimansiirrolla varustettu, 237-hevosvoimainen 7250 TTV -malli, jonka verottomat hinnat alkavat 180 500 eurosta. H.C. Petersen. (TV)

Deutz-Fahr C6205 TS on toinen Suomeen tullut uuden sukupolven Deutz-Fahr-puimuri. Kahdella kelalla puivassa, viidellä kohlimella varustetussa koneessa on mm. täydellinen pöytäautomatiikka. Moottorina on uusimmat päästömääräykset täyttävä Deutz-moottori. H.C. Petersen. (TV)

Bednar Terraland TN 3000 on 3-metrinen nostolaitekiinnitteinen jankkuri, jolla päästään enintään 55 cm työsyvyyteen. Työsyvyyden säätö tapahtuu kivisillekin maille sopivan ja maata muokkaavan hainevätuplapakkerin korkeutta muuttamalla. Messutarjous kuvan koneesta oli verottomana 17 900 euroa. AgriToukola Oy. (TV)

Avantilta on tulossa pienkuormainsovitteinen lietekuilusekoitin. Näyttelyssä oli esillä ensimmäinen proto-versio, joka mahtuu lietekuiluun 25 mm raosta ja ulottuu 1,5 metriä ritilän alapuolelle. Pienkuormaimeen kiinnitetty laite ei sähköisten sekoittajien tavoin vaadi sähköjohtojen kanssa puuhaamista eläinten seassa. (TV)

Amazone ZA-TS Hydro Profis on hydraulisella voimansiirrolla varustettu lannoitteenlevitin, jonka levitystarkkuutta voidaan vaa’an lisäksi parantaa Argus Twin -tutkaohjauksella. Lautasten alla olevat tutkat tarkkailevat levityskuviota ja säätävät konetta tarpeen mukaan. GPS:n avulla koneeseen saadaan myös lohkoautomatiiikka. Hinnat alkaen 17 200 euroa, alv 0 %. Hankkija. (TV)

Oja-Monix II on ylistarolaisen Monix Oy:n uusi salaoja-aura. Laitteeseen kuuluu kuvassa mustana näkyvä kaksipiikkinen kaivinkoneeseen kiinnitettävä esiaura, jolla laitetta myös vedetään. Kevyillä mailla voidaan salaojaa aurata suoraan, raskaissa oloissa esiaura nostetaan ojittimesta ja maa pehmennetään esiauralla ennakkoon. Veroton hinta auralle on 8 200 euroa. (EM)

Toselli Cloud on 2 000 l säiliöllä ja säädettävällä raideleveydellä varustettu hinattava italialainen kasvinsuojeluruisku. Esittelykoneessa oli lisävarusteena puomissa näkyvät ilmakanavat sisältävä Air Spray -ruiskutus ja 16 metrin puomisto. Mm. itsenäinen hydrauliikkajärjestelmä ja huuhtelujärjestelmä kuuluvat vakiovarusteisiin. Veroton hinta näyttelyssä olleelle ruiskulle on noin 40 000 euroa. Avagro Oy. (EM)

Mepun historia ulottuu vuoteen 1952. Vaunukuivureita yritys on valmistanut 35 vuoden ajan. Mepua myy K-maatalous. (EM)

Purmet Ab valmistaa ammattikäyttöön tarkoitettua huuhtelulaitetta, jossa on tehokas, ilmaa apuna käyttävä Air Injector -huuhtelujärjestelmä. Työpuomin pituus on 5,5 m, se voidaan varustaa myös 85 l kauhalla. Laite voidaan varustaa vauriokohdan paikannusjärjestelmällä. (EM)

Rivakka perävaunumallistoon on tullut uusi yleiskäyttöönkin sopiva 3517 AKV -koneenkuljetusvaunu. Vaunu sopii esimerkiksi pienkuormainten kuljetukseen, sekä poikittaisia kannatinorsia käyttäen myös trukilla lastattavien tavaroiden kuljetukseen. Myös rehupaalien kuljetukseen kaukalomallinen lava sopii hyvin. Hitsaamalla toteutetun, täysleveän lavan rakenteet ovat jämeriä, lavapituus on 4 metriä. Vaunussa on kaasujousiin perustuva kippimekanismi. (TH)

Vielä on talviakin ja lumilingoille työtä. Nokka esitteli uuden edullisen uutuuslinkomallin, 2242H:n. 2,5 metrin työleveyden lingon vakiovarustukseen kuuluvat hydraulisesti hallittavat luukut sekä käännettävät kulutusterät.Syöttölavat ovat keskipakovoimalla oikenevat, heittosiivikko kiinteä. Hintaa uutuudella on 2 990 euroa, alv 0 %. (TH)

Erilaisista sahalaitoksista tunnetun Logsolin osastolla oli järeiden puiden käsittelyn paketti tarjouksessa. Kaatotunkki, tukinkäännin ja pitkävartinen nostokoukku maksavat yhdessä vain 320 euroa, alv 0 %. (TH)

Pentin Paja Oy on kehittänyt järeiden lumppien pilkontaan tarkoitetun hydraulihalkaisijan. Kone kiinnitetään traktorin nostolaitteisiin ja pölkyt siihen nostetaan puutavarakuormaimella. 24-osaan pilkkovalta terältä pilkkeet putoavat ritilälle ja siitä maahan. Laitteessa on myös tukijalka, jolla ritilän reuna saadaan asettumaan korkeammalle, suoraan säkkiin pilkottaessa. (TH)

Pilkemaster-pilkekonemallistoon on tullut uusi edullinen GO-perusmalli, joka oli ensiesittelyssä hinattavana tieliikennemallina. Uutuus toimii samalla syöttöpöytäperiaatteella kuin muutkin Pilkemasterit. Uutta on automaattinen, mekaanisesti toimiva halkaisuterän säätö. Koneen valmistuskustannuksia on saatu laskettua yksinkertaisemmalla, pulttikoontaisella runkorakenteella. Uutuuden hinta on vielä vahvistamatta, mutta se tulee olemaan EVO-malleja edullisempi. (TH)

Hankkijan edustama Palms on kehittänyt vaunujensa kuormatilaa. Kuvan lisävarusteena saatavat lajittelutuet ovat kohtuuhintainen (180 euroa pari, alv 0 %) työnhelpottaja. Pääkarikoiden kiinnityksessä on piilotettuna lukitus, karikka ei pääse nousemaan pois paikoltaan kuin vain tietyssä asennossa. Vaunujen sermit ovat nyt myös vahvistettuja. (TH)

K-maatalouden edustama Oniar esitteli uuden Bear-sarjan metsäperävaunuyhdistelmän keski-eurooppalaisella varustelulla. Yhdistelmän Oniar 8000 -nosturi oli varustettu omalla hydrauliikalla, jonka mäntäpumppu on sijoitettu vetoaisan päälle. Käyttöpaineeksi saadaan 220 bar. Ohjausjärjestelmä on minivivuilla, jotka ovat IP68 suojattuna sievässä käyttöpaneelissa. ”Näitä ostetaan Saksassa yhteiskäyttöön, käyttöpaneelia pidetään polvien päällä ja yhdistelmä sopii kaikkiin traktoreihin ilman erillisiä varusteluja”, esitteli varustelua tehtaan edustaja Kristian Kuusk. Kokonaisuuden hinnaksi ilmoitettiin 23 430 euroa, alv 0 %. (TH)