Esa Puustisesta LiuGong- ja Dressta-tuotteiden maahantuoja

Esa Puustinen on nimetty LiuGong- ja Dressta-tuotteiden viralliseksi maahantuojaksi Suomeen. Uusi kumppanuus tuo Esa Puustisen tuotevalikoimaan täyden maanrakennuskone-tuotteiston.

“Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen jakelija-nimitykseemme, joka tuo meille LiuGong- ja Dressta-tuotteiden yksinoikeudet Suomessa. Nyt meillä on tarjottavanamme täysi skaala tuotteita ja voimme tarjota kattavaa kokonaispakettia asiakkaillemme", Esa Puustinen kommentoi sopimusta. "Olemme jo aloittaneet LiuGong-maanrakennuskoneiden myynnin ja toimittaneet useita koneita asiakkaille vuoden 2016 aikana."LiuGong Europen johtajana toimiva Yuanxiang Xiao toteaa, että Esa Puustisen edustuksen mukana LiuGong saa Manner-Euroopan mukaan verkostoonsa. "Esa Puustinen on toiminut raskaan kaluston kanssa yli 20 vuotta. Olen varma siitä, että yhteistyömme tulee olemaan hyödyllistä asiakkaillemme Suomessa”, hän uskoo.Toinen Esa Puustisen edustukseen tullut merkki, Dressta, on tasaisesti rakentanut kansainvälistä verkostoaan, sen jälkeen kun LiuGong vuonna 2012 hankki sen omistukseensa. Tällä hetkellä Dressta tuottaa täyden valikoiman 8.5–67.7 tonnin puskutraktoreita. Yritys tuottaa myös täyden valikoiman putkenlaskijoita.