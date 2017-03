Erikoisteräksen kulutuskestävyys selville

Nisula Forest Oy liittyi mukaan teräsyhtiö SSAB:n Hardox In My Body -ohjelmaan tammikuussa 2017. Kyseiseen yhteistyöohjelmaan voi liittyä yritys omalla tuotteellaan, kun tuotteen pääkomponentit on valmistettu Hardox-kulutusteräksestä sen ominaisuuksia hyödyntäen.

Nisula Forest Oy on käyttänyt pitkään jo erikoislaatuista Hardox-kulutusterästä omissa tuotteissaan. Tyypillisiä Hardoxin käyttökohteita ovat olleet kulutukselle altistuvat osat koneissa ja laitteissa. Perinteisesti Hardox-terästä onkin käytetty maanrakennuslaitteissa, mutta materiaalin hyödyt on nykyään valjastettu monen eri toimialan käyttöön. Tuotemerkin vahvuudesta kertoo se, että Hardox on muodostunut jopa yleisnimeksi kulutusteräksestä puhuttaessa.

“Tuotteiden laatu ja pitkä elinkaari ovat suunnittelussamme ykkösasemassa. Laadukkaat valmistusmateriaalit sekä valmistusmenetelmät takaavat sen, että asiakas voi turvallisin mielin investoida Nisula -tuotteeseen. Myös 20 000 tuntia hakatut vaihtokourat kunnostetaan ja myydään eteenpäin”, toteaa Nisula Forest Oy:n Esa Nisula.

“SSAB:n erikoisterästen innovatiivinen käyttö loppuasiakkaan korkeiden vaatimusten täyttämiseksi on parasta yhteistyötä, jota voimme tehdä”, kiteyttää Erno Sivonen SSAB Special Steels -divisioonan myynnistä.

Perheyhtiö Nisula Forest Oy on perustettu vuonna 1978, toimialanaan silloin oli koneellinen puunkorjuu. Omien metsäkoneiden käytöstä hankitun tiedon pohjalle syntyi nykyinen osaaminen metsäkoneiden valmistuksessa. Kehitystyötä on tehty aivan yhtiön alkutaipaleelta saakka ja tuotesegmentti on laajentunut erilaisten metsäkonevarusteiden kautta aina kokonaisiin hakkuukoneisiin.