Engcon investoi testauslaitteistoon

Rototilt-valmistaja Engcon on viime vuosina tehostanut laadun varmistustaan. Seuraavana askeleena yhtiö investoi automaattisiin testauslaitteisiin.

Engcon tekee miljoonainvestoinnin kahteen Strömsundin tehtaalle sijoitettavaan automaattiseen testauslaitteistoon. Niiden avulla Engcon tulee testaamaan huolellisesti kaikki rototilttinsä ennen asiakkaille toimittamista.

Testausasemat on kehitetty yhteistyössä uumajalaisen Electrum-yrityksen ja hydrauliikkatoimittaja Specman kanssa. Electrum on kehittänyt rototilttien koekäyttöön tarkoitetun tietokoneohjelman, ja Specma on toimittanut laitteistojen kaikki komponentit.

"Testaamme kaikki rototiltit, ja tämä uusi automaattinen koekäyttömenetelmä mahdollistaa saman testausmenettelyn joka kerta, henkilöstä riippumatta. Se on ehdoton etu," sanoo Engconin testivastaava Håkan Näsström.

Testit parantavat laatua

Testeissä kaikki toiminnot viedään ääriasentoihin. Näin halutaan varmistaa, että letkujen asennus on tehty optimaalisesti. Lisäksi hydrauliikka kuormitetaan maksimitasolle mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Myös ohjausjärjestelmä ja lisätoiminnot testataan.

"Kaikki koekäytöstä saadut tiedot tallennetaan tietokantaan ja yhdistetään testattuun rototilttiin. Tämä mahdollistaa meille ainutlaatuisen tiedonhallinnan ja laadun parantamisen sekä tarkan seurannan mahdollisten poikkeamien yhteydessä", sanoo Mats-Erik Wiktorsson, Engcon Groupin laatupäällikkö.

Engconilla on ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatusertifikaatti, joka käsittää kaikki osa-alueet asiakaspalvelusta, dokumentaatiosta, prosesseista ja seurannasta aina puhtaaseen tuotelaatuun. Lisäksi Engconin toiminta on ympäristösertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

"Sertifioinnit ovat tärkeitä uskottavuutemme kannalta. Laatuun kohdistuvien toimenpiteiden avulla parannamme tehokkuutta ja laatua, mikä johtaa lopulta parempiin, asiakkaiden kannattavuutta lisääviin tuotteisiin", Mats-Erik Wiktorsson toteaa lopuksi.