Dometalin maansiirtovaunuja suoraan tehtaalta

Dometal Oy on aloittanut TRM 13-,16- ja 18 -maansiirtovaunujen myynnin suoraan tehtaaltaan. Vaunun myynti tapahtuu Dometal Oy:n valtakunnallisesti palvelevan huolto- ja varaosakeskuksen kautta. Myyntivastuuseen on nimitetty myyntipäällikkö Matti Ojala.

"Heti tehdasmyynnin julkistamisesta alkaen puhelin on soinut tiiviiseen tahtiin, Matti Ojala kertoo. Selvästi kyseiselle vaunumallistolle on kysyntää ja kun aidosti kotimaassa valmistettuja vaunuja saa markkinoiden edullisimpaan hintaan, hinta-laatu-suhteeseen ollaan varsin tyytyväisiä", Ojala sanoo.

Kaikkien punaisten maansiirtovaunujen rungot tehdään SSAB:n Double Grade erikoisteräksestä. Lavan pohjassa on käytetty mallista riippuen joko SSAB:n Strenx-suurlujuusterästä tai Hardox-kulutusterästä. Kaikki saumat on robottihitsattu, mikä mahdollistaa valmistajan mukaan kestävän ja tasalaatuisen rakenteen. Perävaunut ovat asiakkaille nettohinnoiteltuja ja niille on haettavissa myös valmis osamaksurahoitus.

Perävaunun voi joko noutaa tehtaalta tai se voidaan toimittaa suoraan asiakkaan haluamaan osoitteeseen. Tarkemmat tuote- ja yhteystiedot löytyvät internetin kotisivuilta osoitteesta www.dometal.fi