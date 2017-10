Infra- ja rakennusalan palveluyhtiö Destia on palkinnut parhaita opinnäytetöitä. Palkintojen tarkoituksena on kannustaa tutkimustyötä ja nostaa esiin ansioituneita opiskelijoita.

Destia palkitsi kahdennentoista kerran parhaat infra-alan lopputyöt. Kilpailun parhaana palkittiin Ville Mäki työllään "Traffic Speed Dephlectometer -tekniikan käyttö tierakenteiden diagnostiikassa. "Mäen työn aihe on erittäin ajankohtainen, varsinkin nyt, kun liikenneväylien korjausvelka on paljolti esillä. Tutkielman teksti on ytimekästä sekä sisältää paljon uusia havaintoja aiheesta. Tieteelliset näkökulmat ja käytännön asiat nivoutuvat hyvin yhteen. Kokonaisuudessaan Mäen työ oli vaikuttavin, kilpailuraadin puheenjohtaja Pertti Niemi kertoo raadin perusteista.

Mäen työ on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa ohjaavan professorin Pauli Kolisojan alaisuudessa.

Destia merkittävänä infra-alan kehittäjänä haluaa kilpailun avulla kannustaa korkeakoulujen tutkimustyötä sekä nostaa esiin alan ansioituneita opiskelijoita. Työllisyystarve alalla on kova ja Destia rekrytoi mielellään uusia osaajia jo opiskeluvaiheessa. Vuodesta 2006 alkaen järjestetyssä vuosittaisessa kilpailussa palkitaan vuorovuosina yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet työt. Tänä vuonna vuorossa olivat yliopistoista valmistuneet lopputyöt.

"Kilpailutyöt olivat tänäkin vuonna laadukkaita, ja niitä luki ilolla. Taso tuntuu vain paranevan vuosi vuodelta. Raati päättikin palkita voittajan lisäksi myös toisen työn kunniamaininnalla", Niemi iloitsee.

Kunniamaininnalla palkittiin Kalle Aromaa. Aromaan työ "Bitumin vanhenemisen ja elvyttämisen vaikutukset sen reologisiin ominaisuuksiin" on tehty Aalto-yliopistossa ohjaavan professorin Terhi Pellisen alaisuudessa.

"Aromaan työ on uraauurtava, koska vastaavanlaisia töitä on tähän mennessä tehty vasta vähän. Työn aihe on globaalisti ajankohtainen ja tutkielma siitä on hyvin kattava. Raati kiitteli erityisesti Aromaan kypsää tekstiä haastavasta aiheesta", Niemi sanoo.

Lopputyökilpailun raadin muodostivat Heikki Jämsä Infra ry:stä, Juha Kaitera Rakennusteollisuudesta, Esko Mälkönen Insinööriliitosta sekä Nina Raitanen Suomen Tieyhdistyksestä. Raadin puheenjohtajana toimi Pertti Niemi Destiasta. Ensi vuonna Destia palkitsee Paras infra-alan lopputyö -kilpailussa parhaan ammattikorkeakoulussa valmistuneen opinnäytetyön.