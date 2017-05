Daimler AG:n uuden akkutehtaan peruskiven muurausta Kamenzissa kunnioitti läsnäolollaan myös Saksan liittokansleri Angela Merkel. Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotiven Kamenziin tehtävän uusinvestoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

”Uusi akkutehdas on tärkeä tekijä sähköisen strategiamme toteuttamisessa. Vuoteen 2022 mennessä meillä on sarjavalmistuksessa yli kymmenen täyssähköistä henkilöautoa. Myös mallistomme hybridisointi etenee, ja EQ-brändimme alla luomme kokonaisen sähköisen liikkumisen ekosysteemin”, Daimlerin pääjohtaja Dieter Zetsche mainitsi. Uusi tehdas aloittaa toimintansa vuoden 2018 puolivälissä ja nelinkertaistaa Kamenzin nykyisen tehtaan tuotantoalan noin 80 000 neliömetriin. Vuosikymmenen loppuun mennessä tehdas tarjoaa kaikkiaan noin tuhat korkean teknologian autoteollisuuden työpaikkaa, kun työntekijöitä on nyt vajaa 500. Tehdas on suunniteltu CO2-neutraaliksi eli sen energiatasopaino on nolla: tehdas tuottaa itse yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa.

Tähän mennessä Daimler on toimittanut yli 80 000 litiumioniakkua ajoneuvokäyttöön. Kaikkiaan Daimler on investoinut akkukomponenttien tuotantoon maailmanlaajuisesti noin miljardi euroa. Mercedes-Benz Cars investoi sähköautoihin 10 miljardia euroa. Concept EQ:n johdolla Mercedes-Benz esittelee lähivuosina kokonaan uuden täyssähkömalliston – kaikkiaan toistakymmentä uutta henkilöautomallia alkaen Smarteista suureen SUV-malliin saakka. Sähköautomalliston laajentamiseen investoidaan lähivuosina kymmenen miljardia euroa.