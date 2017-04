Dacia-malliston ongelmana ollut automaattivaihteistojen puute. Nyt sellainen on saatavilla. Kaksoiskytkinvaihteistolla varustettuun. EDC-automaattivaihteistoon sisältyy mäkilähtöavustin.

Dacia-malliston ongelmana ollut automaattivaihteistojen puute saa helpotusta, kun Duster-katumaasturin etuvetoisen dCi 110 -dieselmoottorilla käyvän mallin saa tilattua EDC (Efficient Dual Clutch) -kaksoiskytkinvaihteistolla varustettuna. EDC-automaattivaihteistoon sisältyy mäkilähtöavustin.

Etuvetoisen dieselautomaatin hinta Black Shadow -varustetasolla on 20 999 euroa. Black Shadow -erikoismallissa on lisäannos mustaa väriä mm. etusäleikössä, sivupeilien koteloissa, kevytmetallivanteissa ja ovipilareissa. Lisäksi siinä on muiden Dustereiden tapaan mattakromiset alustan suojalevyt edessä ja takana sekä kattokaaret, jotka erikoismallissa saa valkoisena, mustana tai ruskeana.