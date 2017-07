Claas traktorimalliston keskikokoiset Arion 500- ja 600 -mallit uudistuvat. Mallisto on kasvanut uudella Arion 660 -mallilla.

Uuden traktorimalliston Moottorit täyttävät nyt päästötaso 4:n. Arion 500 -mallistossa on 4-sylinterinen ja 600-mallistossa 6-sylinterinen DPS-moottori. Arion-malliston maksimitehot ovat 125–205 hevosvoimaa. Axion 960 on Claasin vastaus tehokilpailuun. Sen suurin teho on 445 hv. Heinäkonemallisto on täydentynyt uusilla pöyhimillä ja karhottimilla.