Caterpillar on esitellyt sähköisellä voimansiirrolla liikkuvan 988K XE -pyöräkuormaimen. Ratkaisun luvataan nostavan tehokkuutta 25 % ja tuottavuutta 10 %.

Uusi Cat 988K XE on valmistajan ensimmäinen sähköisellä voimansiirrolla toimiva pyöräkuormain. Kuormain on suunniteltu vaativiin työkohteisiin, joissa polttoainetehokkuudella on suuri merkitys konekustannuksiin. Cat 988K XE:n vaihtoreluktanssimoottorin tekniikka perustuu valmistajan 15-vuotiseen kokemukseen sähkömoottoreista, sekä neljän vuoden vaativaan kenttätestaukseen. Moottorina toimi Cat C18 Acert. Vaihteisto ja akselit ovat samat kuin normaalissa 988k-mallissa.

Tehokkaampaa työskentelyä

Cat 988K XE on erityisesti kuormaustyössä jopa 25 % tehokkaampi kuin perinteinen 988K-malli. Tämän ansiosta konekustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät. Valmistajan testien mukaan tuottavuus kasvaa kuormaustyössä noin 10 %

Caterpillarin sähköinen voimansiirto laskee huoltokustannuksia samalla kun moottorin elinikä kasvaa. Voimansiirtolinjan öljynvaihtoväli on kasvanut 2000 tuntiin, vaikka öljyä tarvitaan 40 % vähemmän. SR-ajomoottori, generaattori ja invertteri on rakennettu kestämään kaksinkertaisesti moottorin eliniän vähäisellä huollolla. Lisäksi tehokkaan sähköisen voimansiirron kerrotaan pidentävän moottorin elinkaarta.