Finntractor Oy luopuu Casen maarakennuskoneiden edustuksesta. Uusi maahantuoja on Konevuokraamo Rentti.

Konevuokraamo Rentti, eli viralliselta nimeltään Tracwest Oy, on solminut CNH Industrialin kanssa sopimuksen Casen maarakennuskoneiden maahantuonnista. Rentti on vuokraustoiminnan lisäksi tullut tunnetuksi myös uusien ja käytettyjen maarakennuskoneiden myyjänä. Yrityksen pääpaikka on Honkajoella, mutta uuden edustuksen myötä Rentti investoi uusiin tiloihin Etelä-Suomessa. Samalla toiminta laajenee myös koko maan kattavaksi.

Aiempi maahantuoja Finntractor Oy lopettaa yhteistyönsä Casen kanssa asteittain syksyn aikana. "Kiitämme Fintractoria kuluneista vuosista maahantuojana. Samalla ilmoitamme Rentin olevan maahantuojamme tulevaisuudessa. Yrityksellä on vankka perusta, tekninen tietämys ja hyvät tulevaisuuden suunnitelmat. Vanhojen ja uusien Casen omistajien lisäksi odotamme merkin markkina-aseman vahvistuvan Suomessa", kertoo Benelux- ja Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Andrea Rapeli.

Tracwest Oy:n Juha Leivo kertoo olevansa uudesta edustuksesta erittäin innoissaan. "Casen hydrauliikka on tullut tunnetuksi voimakkaasta, mutta tarkasta hydrauliikastaan sekä hyvästä laadustaan. Lisäksi Casella on laaja ja kiinnostava tuotevalikoima kotimaisille markkinoille."

"Casella on markkinoilla erittäin hyvä maine. Voimmekin luvata sekä uusille että vanhoille Case asiakkaille, että tiimimme tekee kaikkensa palvellakseen urakoitsijoita parhaalla mahdollisella tavalla", Tracwestin osaomistaja Markus Lehtimäki jatkaa.