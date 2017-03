Biomassavarojen paikkatiedot yhteen käyttöliittymään

Uudenlainen Biomassa-atlas-verkkopalvelu kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Ennen verkkopalvelun laajempaa käyttöönottoa sitä testataan yhdessä käyttäjien kanssa helmi-maaliskuussa 2017.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) valmisteilla oleva verkkopalvelu valmistuu kevään 2017 kuluessa. Työtä on tehty alusta lähtien tiedonkäyttäjien tarpeet huomioiden.

Biomassa-atlaksen lähtötietoja löytyy useasta eri tietokannasta. Verkkopalvelussa on saatavilla tiedot Suomen metsä-, jäte-, lanta- ja peltobiomassoista.

Käyttäjä voi itse laskea kartalta rajaamaltaan alueelta erilaisten biomassojen määriä ja sijaintia sekä tarkastella biomassojen käyttömahdollisuuksia ja -rajoituksia yhdistelemällä eri aineistoja. Tietoa voidaan käyttää niin yksittäisten investointien, raaka-ainehankintojen ja uusien laitosten suunnitteluun kuin laajemminkin esimerkiksi energiapolitiikan linjaamiseen. Atlakseen voidaan lisätä uutta tietoa sitä mukaa, kun aineistot kehittyvät tai uusia käyttäjätarpeita ilmenee.

Biomassa-atlasta on rakennettu pitkälti tiedon käyttäjien toiveiden mukaan. Käyttäjäkunnan tarpeita selvitettiin laajan kyselytutkimuksen avulla vuonna 2014 ennen palvelun rakentamista. Verkkopalvelun laajempaa käyttöönottoa testataan yhdessä käyttäjien kanssa helmi-maaliskuussa 2017.

”Biomassa-atlaksesta halutaan rakentaa kerralla toimiva työkalu. Esiselvityksen mukaan tiedon hyödyntäjiä on runsaasti, mutta tiedonhankinta on koettu liian vaativaksi. Yhteen palveluun kootulle biomassatiedolle on tarvetta”, kertoo projektipäällikkö Eeva Lehtonen Lukesta.

Biomassaan liittyvä tieto koskee useita tärkeitä toimialoja, kuten esimerkiksi energiasektoria, ruoan tuotantoa, biomateriaalien jalostamista tuotteiksi sekä hiilen ja ravinteiden laskentaa. Biomassa-atlas edistää omalta osaltaan uusiutuvien resurssien käyttöä, jalostusta ja analysointia.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa vuoteen 2018 asti kestävää Biomassa-atlaksen rakentamista ja jatkokehitystä. Luken koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Tapio Oy, Suomen ympäristökeskus sekä Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot.

Biomassa-atlas-verkkopalvelu avautuu kevään 2017 aikana osoitteessa www.biomassa-atlas.fi