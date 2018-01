Caterpillar mönkijämarkkinoille

Raskaskonevalmistaja laajentaa tuotetarjontaansa mönkijöihin. Ensimmäiset mallit tulevat alkuun Pohjois-Amerikan markkinoille tulevan kesän aikana.

Caterpillar tuo markkinoille tulevana kesänä kaksipaikkaisen lavamaasturin. 3200 mm pitkän, 1600 mm leveän ja 1880 mm korkean maasturin kantavuudeksi ilmoitetaan 454 kiloa ja vetokyvyksi 907 kiloa. CUV82 on varutettu 0,8 litraisella, 3-sylinterisellä 37 kW tehoisella bensiinimoottorilla. CUV102D on taasen 1,03 litrainen, kolmisylinterinen 17 kW tehoinen diesel. Voimansiirrossa on kolme tilaa; 2WD, 4WD sekä lukittava 4WD. Vaihteistona on CVT-automaatti.

Caterpillar UTV:t on kehitetty yhteistyössä Textron Specialized Vehicles -konsernin kanssa, joka myös vastaa mallien tuotannosta.

CATin mönkijöitä myydään toistaiseksi Pohjois-Amerikassa. Tällä hetkellä mallien Eurooppaan tai Suomeen saapuminen on auki tyypityksistä ja vastaavista seikoista johtuen. Siksi aikatauluista tai edes siitä, saapuvatko nämä Suomeen, ei vielä ole mitään tietoa, Witraktorilta kerrotaan.