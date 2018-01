Husqvarnan 545 FX- ja 545 FXT -raivaussahat on nyt varustettu AutoTune-toiminnolla, joka säätää moottorin tehon automaattisesti. Tästä syystä sahoissa on valmistajan mukaan aina vallitseviin olosuhteisiin sopiva moottoriteho.

Husqvarna AutoTune-toiminto säätää raivaussahan moottorin tehon automaattisesti kompensoiden polttoaineseoksia, kosteutta, korkeutta, lämpötiloja ja jopa tukkeutuneita ilmansuodattimia. Raivaussahojen uusi käynnistystoiminto ei vaadi rikastinta. Käynnistystä helpottavat polttoainepumppu ja Smart Start -toiminto, joka vähentää merkittävästi käynnistysnarun vetovastusta. Pienipäästöinen X-TORQ-moottori kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin perinteinen kaksitahtimoottori. Kokoluokkansa tehokkaimpien raivaussahojen maksimikierrosnopeus on 12 500 rpm ja moottoriteho 2,2 kW.

Sahojen optimoitu voimansiirto ja 24° kulmavaihde helpottavat työskentelyä ja etenkin kaatoa tiheässä metsässä. Magneetti pitää lukkotapin paikallaan helpottaen terän vaihtamista. Uusi, 57 prosenttia suurempi ilmansuodatin mahdollistaa pidemmän yhtäjaksoisen työskentelyn, kun suodatinta ei tarvitse puhdistaa niin usein.

Moottorin, runkoputken ja terälaitteen tärinät on tehokkaasti vaimennettu. Ergonominen säädettävä kahvasto parantaa käyttömukavuutta, ja lämpökahvallinen FXT-malli on ihanteellinen kostealla ja kylmällä säällä. Peukalokaasu vähentää käsiin ja käsivarsiin kohdistuvaa rasitusta parantaen samalla työskentelyn tarkkuutta ja tehokkuutta. Molemmissa malleissa on vakiona Balance XT -ammattivaljaat, jotka jakavat koneen painon tasaisesti koko keholle.