Valio maksaa tämän vuoden alusta alkaen yhden sentin lisähinnan maitolitrasta niille yrittäjille, jotka sitoutuvat vastuulliseen maidontuotantoon. Tällä hetkellä jo noin 80 prosenttia valiolaisista maitotiloista on uudistuksen piirissä. Tavoitteena on, että kaikki tilat ovat mukana vuoteen 2020 mennessä.

Tammikuussa 2018 Valio alkaa maksaa niin sanottua vastuullisuuslisää niille yrittäjille, jotka sitoutuvat muun muassa eläinten suunnitelmalliseen terveydenhuoltoon. Vastuullisuuslisän suuruus on 1 sentti/maitolitra.

"Noin 4 600 Valioryhmän 5 800 maitotilasta toimii jo nyt uuden ohjeistuksen mukaan. Jatkamme paikallisia koulutuksia ja odotamme paljon uusia tiloja sopimuksen piiriin tämän vuoden aikana”, alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen sanoo.

Valio teki joulukuussa 2017 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin Valion vastuullisuutta sidosryhmien silmin. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen on suomalaisten mielestä yksi tärkeimmistä Valion vaikutuksista yhteiskuntaan. Kyselyyn osallistui yli 1 000 kuluttajaa.

"Eläinten hyvinvointi on kuluttajille yhä tärkeämpi asia. Vastuullinen tuotanto on ehdoton edellytys sille, että maidontuotanto on hyväksyttävää ja maitotuotteet pysyvät houkuttelevina kuluttajille”, Nousiainen toteaa.

Eläinten paremman elämän edistäminen tarkoittaa muun muassa, että maitotilan karja on suunnitelmallisen terveydenhuollon piirissä ja kuuluu nautojen terveydenhuoltorekisteriin Nasevaan. Tällöin eläinlääkäri käy vähintään kerran vuodessa arvioimassa monia lehmien hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä. Tiedot ovat vertailukelpoisia eri tilojen välillä.

"Suomalaiset lehmät ovat jo nyt EU:n terveimpiä, minkä vuoksi käytämme muun muassa antibiootteja hyvin vähän verrattuna muuhun Eurooppaan. Laatu- ja tuotantotapauudistuksella tuemme ja kannustamme maitotilayrittäjiä keskittymään vieläkin enemmän eläinten hyvinvointiin", Valion hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto kertoo. Kaunisto pyörittää omaa 36 lehmän kotitilaansa Vetelissä Keski-Pohjanmaalla.