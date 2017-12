Toimintansa osakeyhtiöittäviltä tiloilta poistuu varainsiirtovero vuoden vaihteessa. Yhtiöittämisestä tulee yhä useammalle tilalle houkutteleva vaihtoehto.

Maatilojen yhtiöittäminen saanee uutta vauhtia vuodenvaihteessa. Tuolloin astuu voimaan varainsiirtoverolain muutos, joka vapauttaa osakeyhtiöksi muutettavan maatilan siirtyvien kiinteistöjen ja osakkeiden varainsiirtoverosta. Tähänkin asti toimintamuodon muutos on ollut mahdollinen ilman tuloveroseuraamuksia, mutta vuoden vaihteen jälkeen toteutettavissa toimintamuodon muutoksissa ei määrätä enää myöskään varainsiirtoveroa.

Tiettyjen edellytysten pitää kuitenkin täyttyä, jotta tulo- ja varainsiirtoverolta vapautuu, korostaa verotuksen ja yritystoiminnan konsultti Ilkka Ojala.

"Ensinnäkin maatilan yritystoiminta pitää siirtää toimintamuodon muutoksella uuteen perustettavaan yhtiöön. Jos toiminta siirretään aiemmin perustettuun yhtiöön, vapautusta ei sovelleta ja tulo- ja varainsiirtoverotus suoritetaan normaalisti."

Toimintamuodon muutoksessa on vaaditaan "identtisyyden" säilymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perustettavan osakeyhtiön on jatkettava toimintaa samanlaisena kuin aiemmassa yritysmuodossa. Lisäksi identtisyysvaatimus koskee yritystoiminnan varoja ja velkoja: ne on siirrettävä yhtiölle.

Lue laajempi juttu aiheesta Maaseudun Tulevaisuudesta