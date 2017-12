Liettuassa metsävarusteita valmistava FTG Baltic UAB on solminut uuden maahantuontisopimuksen Tuusulassa toimivan Fatgad Oy:n kanssa.

Fatgad Oy on toiminut tähän asti muun muassa Branson-traktoreiden ja Itävaltalaisten Bindenberger metsä- ja energiapuukoneiden maahantuojana. Nyt aloitettu FTG Forest -tuotteiden jälleenmyynti laajentaa tuotevalikoimaa. FTG Forest -tuotemerkillä valmistetaan laajaa metsäperävaunujen mallistoa, jonka kevyimmät mallit ovat sopivia pienempiinkin Branson-traktoreihin kytkettäviksi.

FTG Forest UAB toimii Liettuassa ja valmistaa siellä neljä eri mallia kattavaa metsäperävaunumallistoa, jonka vaunujen kantavuudet ovat 5–10 tonnia. Valmistuksessa on myös kaksi kevyttä Källefall-tielanamallia: nostolaite- ja hinattava versio. Liettuan yritys on osa ruotsalaista FTG Cranes AB -konsernia, joka valmistaa Ruotsissa Mowi, Moheda ja V-Cran -merkkisiä metsänostureita ja niiden varusteita. Koko yrityksen emoyhtiönä on hakkureistaan ja teollisuuden kuljettimista tunnettu Bruks Group.