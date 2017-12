Volvo Trucks tuo FH- ja FM-kuorma-autoihin uuden akkujärjestelmän, joka parantaa käynnistysvarmuutta ja mukavuutta sekä vähentää akkujen purkautumisesta aiheutuvia seisokkeja.

Ajoneuvokalustossa on yhä enemmän sähköä vaativia toimintoja sekä erilaisia lisälaitteita. Virrantarve kasvaa jatkuvasti. Kuljettajille tämä aiheuttaa päänvaivaa ja miettimistä, kun pelko akkujen ehtymisestä kummittelee takaraivossa.

Volvo on tuonut tähän oman ratkaisunsa. Uudessa akkujärjestelmässä on kaksi erillistä akkusarjaa. Toinen on tarkoitettu käynnistämistä ja toinen ohjaamon muita sähkölaitteita varten. Järjestelmän ansiosta kuljettajan ei tarvitse käynnistää autoa akkujen lataamiseksi, joten tyhjäkäyntiaikoja saadaan vähennettyä. Kuorma-auto kuluttaa polttoainetta tyhjäkäynnillä noin kolme litraa tunnissa.

Järjestelmä rakentuu kahdesta akkusarjasta, joilla on erilliset virtapiirit. Käynnistysakkujärjestelmä koostuu perinteisistä 800 A lyijyakuista. Sähkötoimisten mukavuusjärjestelmien ja lisävarusteiden virranlähteinä toimivat 210 Ah geeliakut, jotka voidaan asentaa joko rungon takaosaan tai rungon vasemmalle puolelle yhteiseen akkukoteloon käynnistysakkujen kanssa. Uusien geeliakkujen luvataan kestävän noin 10–15 kertaa kauemmin kuin lyijyakut.

”Akkujärjestelmämme turvaa virransaannin erittäin vaativassa käytössä ja parantaa myös ajoneuvon käyttöastetta sekä pienentää sen käyttökustannuksia,” Volvo Trucksin sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien tuotepäällikkö Samuel Nerdal kertoo.

Akkujärjestelmä on saatavana lisävarusteena uusiin Volvo FH- ja Volvo FM kuorma-autoihin Euroopan markkinoilla.