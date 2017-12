VTT:n robottiauto Martti on onnistunut ensimmäisenä ajamaan täysin autonomisesti lumipeitteisissä keliolosuhteissa ja tekemään samalla myös uuden 40 km/h:nopeusennätyksensä, mikä on todennäköisesti myös uusi epävirallinen maailmanennätys.

Martti on Volkswagen Touaregin alustalle kehitetty tutkimusajoneuvo, joka on varustettu robottiautopuolisonsa Marilynin tavoin kameroilla, antenneilla, sensoreilla ja laserskannereilla. Ajoneuvoissa on eroja anturien määrässä ja sijoittelussa. Esimerkiksi Martin kolme laserskanneria nuuskivat ympäristöä vain auton edessä, kun Marilynin antureista kaksi katsoo eteenpäin ja yksi taaksepäin.

”Kun keväällä 2017 me tutkijat opetimme Marilyniä ajamaan, niin syksyyn mennessä se oli opettanut meitä tekemään Martista sellaisen, että tämä pärjää puolisonsa kanssa ja noudattaa reitillään GPS- ja suuntatietoja. Martti on tehty vaikeisiin keliolosuhteisiin ja Marilyn loistaa kaupunkien kuningattarena”, kuvailee projektipäällikkö Matti Kutila VTT:n RobotCar Crew’sta.

Martti myös saavutti nopeusennätyksensä, kun sen annettiin pienen totuttelun jälkeen nostaa nopeuttaan.

”Mahdollisesti syntyi myös uusi maailmanennätys täysautomaatiolla, todellisella tiellä 40 km/h lumisessa maastossa ilman kaistaviivoja ja lumisateessa. Enemmänkin vauhtia olisi voinut olla, mutta nopeus on ohjelmallisesti rajoitettu testiajoissa 40 km/h”, Kutila kertoo. Ajon toteuttivat tutkija Pasi Pyykönen, erikoistutkija Ari Virtanen ja vastaava tutkimusteknikko Rainer Täppinen.

Seuraavaksi Martti viettää ansaittua joululomaa, mutta Marilyn päivystää myös joulun ja uuden vuoden välipäivät. Samalla se valmistautuu ensimmäiseen ulkomaan komennukseensa, joka on toukokuussa Saksassa. Martti saa ennen tammikuun puoliväliä kommunikaatiomoduulit ja alkaa keskustella myös digitaalisen tieinfran kanssa.