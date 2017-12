Mercedes-Benz Vans tarjoaa pian täyssähköversion kaikista pakettiautoistaan. Ensimmäinen uusi tuote on eVito, joka on odotettavissa markkinoille vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.

Uuden eViton testivaihe ja pilottijakso alkaa 2018 alkupuolella Saksassa Hampurissa ja Stuttgartissa. Suunnitelmien mukaan eViton asiakastoimitukset alkavat ensi vuoden loppupuolella. Tilauskirjat ovat Saksassa jo avattu ja hinnat alkavat siellä 39 900 eurosta (veroton). Ensimmäisten tuhannen auton tilaukseen sisältyy ilmainen huoltopaketti Wallbox-tyyppisine pikalatauslaitteineen. Auto tulee myös Suomeen, mutta aikataulu on Veho Hyötyajonevojen myyntijohtajan Jani Tolosen mukaan vielä avoin. Myöskään suomen hintaa ei ole lyöty lukkoon.

Mercedes-Benz eViton akkukapasiteetti on 41,4 kWh. Tehoa on tarjolla 84 kW ja vääntöä 300 Nm. Huippunopeuksia on valittavina kaksi, joko 80 tai 120 km/h. Toimintasäteeksi luvataan noin 150 kilometriä. Kylmällä ja suurimmalla 1073 kilon kuormalla toimintasäteen luvataan olevan vielä 100 kilometriä. Uutta eVitoa on tarjolla joko 5140 millin tai 5370 millin kokonaispituuksilla.

Vuonna 2019 Mercedes-Benz tuo markkinoille eSprinterin ja Citanin täyssähköiset mallit, jolloin valikoima kattaa pakettiautomalliston pienimmästä suurempaan kokoluokkaan

”Valmistaudumme jo kiivaasti tulevaan ja Mercedes-Benzin eDrive@Vans-strategia tulee olemaan Veholla isossa roolissa,” Jani Tolonen painottaa.

Mercedes-Benz ei jää ainoaksi hyötyajoneuvovalmistajaksi, joka tuo sähköiset pakettiautot markkinoille. Koneviestin saamien tietojen mukaan Volkswagen Crafterin sähköinen versio tulee myös ensi vuonna myyntiin. Myös Renaultilta on tulossa useampi täyssähköinen pakettiauto.

Timo Rintakoski