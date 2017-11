John Deere on esitellyt uuden 6-pyöräisen mallin 1170G-harvesterista sekä pienemmän 1070G-harvesterin. Samalla kärkiohjaus tulee saatavaksi myös 1170G-harvesteriin.

John Deere 1170G -harvesteri on saatavana joko 6- tai 8-pyöräisenä. 6-pyöräinen malli on parannettu G-sarjan versio suositusta John Deere 1170E-harvesterista. Lisää hydraulista tehoa koneeseen antaa aiempaa suurempi 190 cm3 työpumppu. 1170G-mallin CH6-puomi on saatavana joko 10 metrin tai 11,3 metrin ulottumalla. 1170G-harvesterin CH6-puomiin.saatava kärkiohjaus on puomin ohjausjärjestelmä, jossa anturit tunnistavat harvesteripään sijainnin ja algoritmit sovittavat puomin liikeradat yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

John Deere 1070G -harvesteri soveltuu valmistajan mukaan erinomaisesti nuoren puuston harvennushakkuuseen myös herkästi vaurioituvassa maastossa. 1070G-konemallin 180S-puomi on saatavana joko 8,6 metrin, 10 metrin tai 10,8 metrin ulottumalla.

John Deere’n G-sarjan harvesterimalliston täydentäville 1070G- ja 1170G-harvestereille on yhteistä kokonaan uusi takarunko sekä moottorin, hydrauliöljy- ja polttoainetankkien ja pumppujen uusi sijoittelu. Molemmissa malleissa moottoria on käännetty 180 astetta, hydrauliöljy- ja polttoainetankit ja pumput on sijoitettu moottorin eteen ja tuuletin koneen takaosaan. Nämä muutokset tekevät ohjaamosta erittäin hiljaisemman. Samalla koneen takaosaa on saatu matalammaksi ja näkyvyyttä taakse on parannettu.