Rotator Oy:lle on nimetty uusi toimitusjohtaja. Nykyinen toimitusjohtaja Thomas Åhman jatkaa hallituksen jäsenenä.

Rotator Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.2.2018 alkaen DI Jari Valtanen (47). Jari Valtanen on toiminut Rocla Oy:n kansainvälisissä vastuullisissa tehtävissä. Rocla Oy kuuluu kansainväliseen Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ryhmittymään. Viimeksi Jari Valtanen on toiminut toimitusjohtajana Rocla Solutions Oy:ssä, joka myy ja huoltaa trukkeja sekä niihin liittyviä asiakasratkaisuja.

Rotatorin nykyinen toimitusjohtaja Thomas Åhman jatkaa edelleen yhtiön hallituksen jäsenenä. Rotatorin liikevaihto oli viime vuonna 74 miljoonaa euroa ja toiminta valtakunnallista. Rotator edustaa ja huoltaa kaivos-, maanrakennus-, nosturiliiketoiminnan- sekä teollisten toimijoiden tarvitsemia koneita ja laitteita. Lisäksi yrityksellä on tytäryhtiö Virossa.