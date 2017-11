Rototilt palkittiin Umeågalanissa, joka on arvostettu ruotsalainen yritystapahtuma. Palkintoperusteissa mainitaan mm. yrityksen vahva kasvu ja kansainvälistyminen.

Teknikpriset-palkinto jaettiin vuoden Umeågalan-tapahtumassa. Rototiltin lisäksi ehdolla olivat Vännäs Verkstad ja Algoryx. Rototilt sai tämän maineikkaan palkinnon seuraavin perustein:"Sitoutunut ja kokenut yrittäjä, joka on palavalla innolla vauhdittanut yrityksensä viime vuosien vahvaan kasvuun. Kypsällä toimialalla yritys on onnistunut kehittämään tuotettaan edelleen ja ottamaan sen maailmanmarkkinoille tarkoitettuun teolliseen tuotantoon sekä kehittymään vakavasti otettavaksi alueellisesti vahvaksi tekniikan alan yritykseksi".

"Minua innoittaa yrittäjyys, mutta unelmien toteuttamiseen tarvitaan osaavia työntekijöitä, jotka kantavat vastuunsa ja kehittävät Rototilt-toimintojamme. Rakennamme yritystä kovaa vauhtia. Samalla meidän on oltava herkkäkorvaisia, otettava välillä taka-askelia ja tehtävä uusia ratkaisuja, mutta paljon riippuu uskalluksesta kasvaa ja panostaa. Haluamme olla kasvuyritys," Rotiltiltin toimitusjohtaja Anders Jonsson sanoo.

Rototilt valmistaa ohjausjärjestelmiä, pikaliittimiä ja työkaluja kaivinkoneisiin. "Juuri rototilttimme on merkinnyt vallankumousta koko maanrakennusalalla. Kotimarkkinoilla (Pohjoismaissa) se on itsestäänselvyys, mutta yhä enemmän Rototiltin tuotteita käytetään Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, vaikka läsnäolomme markkinoilla on vielä hyvin vähäistä".

"Tähtäämme liikevaihtomme kaksinkertaistamiseen, mutta on luonnollisesti vaikea ennustaa, kuinka kauan sen saavuttaminen vie aikaa. Tavoite on kuitenkin selvä," sanoo Jonsson yhtiön tulevaisuudensuunnitelmista.

Rototilt työllistää tällä hetkellä 150 henkilöä päätoimipaikassaan Ruotsin Vindelnissä, missä se keskittyy lähinnä tuotekehittelyyn ja tuotantoon. Jo useiden vuosien ajan yhtiö on myös rakentanut omien tytäryhtiöiden ja jälleenmyyjien verkostoa eri puolille maailmaa.

"Tulevaisuutemme riippuu pitkälle osaamisesta. Oikeita asioita osaavien, oikeiden työntekijöiden löytäminen saattaa olla haasteellista, jos yritys sijaitsee tavallamme suurten kaupunkien ulkopuolella. Uskomme kuitenkin Vindelniin, ja meidän dna:mme on täällä", Jonsson lopettaa.