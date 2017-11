Vuoden traktorin valinta huipentui eilen Agritechnica-näyttelyssä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Pääpotti tuli Suomeen: Valtra T254 Smart Touch -traktori voitti sekä Tractor of the Year että Best Design -palkinnot. Tractor of the Year -kandidaatit esiteltiin Koneviestin numerossa 13/2017.

Vuoden traktorin valitsijoina toimi yhteensä 24 eurooppalaista maatalouskonlehtien toimittajaa. Koneviesti edusti palkintoraadissa Suomea. Koneviestin päätoimittaja Uolevi Oristo ja traktoritoimittaja Tapio Vesterinen arvioivat ehdokkaat etukäteen tehtyjen koeajojen ja teknisten ominaisuuksiin perusteella.

Valtra-traktoreiden uusi ulkomuoto noteerattiin positiivisessa mielessä jo pari vuotta aikaisemmin, kun Valtra N174 sai Best Design -palkinnon. Voittoisa taival muotoilurintamalla jatkui tänä vuonna, kun sama pysti annettiin T254-traktorille. Varsinainen Tractor of the Year - eli vuoden traktorin palkinnon myöntäminen Valtralle oli lopulta yllätys tuomariston suomalaisedustajille: raadissa oli kuitenkin mukana toimittajia 24 eri maasta, eikä Valtra suinkaan ole kaikkialla markkinoiden valtamerkki.

Erityisesti Valtran SmartTouch-hallintajärjestelmän helppokäyttöisyys vakuutti tuomariston. Traktorin käyttö ja toimintojen ohjelmointi on uuden hallintavivun ja kauan odotetun kosketusnäytön ansiosta todella helppoa. Valtrassa ohjelmointi muistuttaa kännykän käyttöä, minkä vuoksi se on helppo oppia. TOTY-tuomariston mukaan Valtra SmartTouch edustaa traktorien ohjausjärjestelmien uutta käyttötapaa, joka toivottavasti lyö itsensä läpi.

Traktoreiden ohjausjärjestelmien kehitys on useimmissa yrityksissä ollut melko vakaata ja johtanut samansuuntaisiin ratkaisuihin. Aika näyttää, muuttaako Valtran järjestelmä käyttötrendejä samalla tavoin kuin kävi matkapuhelimien käytön kohdalla – toivottavasti suomalainen tuote on tällä kertaa voittaja.

Valtran päisteautomatiikan ja hydrauliikan ohjelmointi tehdään kosketusnäytöllä. Päisteautomatiikka on ollut monissa traktoreissa vakiovarusteena jo toistakymmentä vuotta, mutta vain harva käyttää sitä. Päisteautomatiikan käytön vähäisyys johtuu yleensä siitä, että sen ohjelmointi - ja varsinkin toimintojen ajoitusten hienosäätö - on koettu hankalaksi. Traktorin ostaja on kuitenkin maksanut ominaisuuksista, joten niitä kannattaisi myös käyttää.

Tuomaristo arvosti myös Valtran monipuolista ja helppokäyttöistä vaihteistoautomatiikkaa, joka helpottaa perinteisen vaihteiston käyttöä merkittävästi. Valtran T-sarjan uudessa huippumallissa on erikoista myös se, että moottorin lisätehoista voi valita joko lievemmän tai tehokkaamman vaihtoehdon.

Keskikokoiset traktorit osallistuivat Tractor of the Year -kilpailuun omassa sarjassaan. Best Utility -titteli myönnettiin McCormickille, joka on kehittänyt oman portaattoman voimansiirron. Nykyään italiassa valmistettava McCormick käyttää tässä kokoluokassa harvinaista, neljännen päästötason nelisylinteristä moottoria. Viininviljelyssä ja kunnallistekniikassa käytettävien traktoreiden Best of Specialized -palkinto meni Fendtille. Onnea voittajille!

Pääset tutustumaan Koneviestissä esiteltyihinTractor of the Year -ehdokkaisiin alla olevan linkin kautta:

www.koneviesti.fi/tietolaari/artikkeli-1.206129