Agritechnica-messut aukeavat sunnuntaina 12.11. Hannoverissa Saksassa. Koneviesti on paikalla avajaispäivästä lähtien välittämässä tietoa ja tunnelmia paikan päältä. Tuotamme tietoa näyttelystä mm. uutisilla sekä sosiaalisen median kanaviemme kautta.

Viikon kestävään suurnäyttelyyn on ilmoittautunut yhteensä 2 900 näytteilleasettajaa, jotka ovat levittäytyneet 23 hallia käsittävälle alueelle. Kaikki näyttelytilat on varattu tänä vuonna Agritechnican käyttöön. Lisäksi ulkoalue on varattu metsäalan kaluston esittelyyn. Näyttelyn järjestävä saksalainen neuvontaorganisaatio DLG (Saksan maataloudellinen seura), odottaa Agritechnicaan yli 400 000 näyttelyvierasta. Agritechnican tämänkertainen teema on ”Vihreä tulevaisuus – älykäs viljely”. Teema heijastaa tiedon keruun, pilvipalveluiden ja ns. big datan hyödyntämisen vahvaa tuloa maatalousteknologiaan.

Lisätietoja: www.agritechnica.com