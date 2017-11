Kristiinankaupungissa toimiva harvesteripäiden valmistaja Kone-Ketonen Oy on uudistamassa kaivukoneisiin tarkoitettuja mallejaan. Uusi asia harvesteripäiden rintamalla on niiden paineakkuavusteinen syöttötoiminto.

Uusia harvesteripäitä esiteltiin 7.11 Kristiinankaupungissa ja 8.11 Vähäkyrössä. Samaan aikaan myös ruotsalainen pienmetsäkonevalmistaja Vimek esitteli mallejaan molemmilla paikkakunnilla. Vimek varustelee koneitaan Keto Forst -harvesteripäillä ja on saanut aiemmin peräti 124 koneen kaupat Valko-Venäjälle.

Kone-Ketonen on toimittanut harvesteripäitä muun muassa Japaniin, jossa niitä asennetaan pienehköihin kaivukoneisiin. Niissä peruskoneen tuottama öljynvirtaus kuitenkin heikentää tehokasta harvesteripään käyttöä. Nyt kehitellyllä Keto Karate -paineakkuvarustuksella saadaan hakkuupään syöttötoimintoon lisävoimaa ja -nopeutta. Ratkaisu on vaatinut tarkkaa suunnittelua ja järjestelmän muokkausta. "Etenkin paineen käytön ajoitus on ollut todella tarkka tehtävä", totesi Kone-Ketosen toimitusjohtaja Lauri Ketonen esittelytilaisuudessa.

Kaivukoneisiin suunniteltujen harvesteripäiden mallisto muuttuu kokonaisuudessaan ja mallit tulevat olemaan aina kaato-ominaisuudella varustettuja, pelkät prosessorimallit jäävät pois. Prosessorikäyttöä ajatellen uusissa malleissa on aina kiinteät kuormausleuat syöttötelojen yhteydessä.