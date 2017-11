Mercedes-Benz laajenee uuteen tuotesegmenttiin vielä tässä kuussa, kun X-sarjan pickup lanseerataan Suomessa 22.11.

Marraskuun 22. päivästä alkaen X-sarja on nähtävänä ja koeajettavana kaikissa Mercedes-Benz-pakettiautoja myyvissä liikkeissä. Uuden X-malliston hinnat alkavat 47 725 eurosta. Sama auto 5-paikkaisena maksaa 61 593 euroa. Toinen moottorivaihtoehto on 250 d. X-sarjan vakiovarusteisiin kuuluvat aina muun muassa aktiivinen jarruavustin, alamäkihidastin, kaista-, liikennemerkki- ja liikkeellelähtöavustimet, viisi turvatyynyä, Mercedes me -moduuli sekä Mercedes-Benz-hätäpuhelujärjestelmä.