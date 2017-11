Italialainen Venieri panostaa myös pienempään kuormainluokkaan. 3-tonnisen kuormaimen kerrotaan täydentävän valmistajan malliston.

Venieri valmistaa pyöräkuormaimia yli 20 tonnin kokoluokkaan saakka. Uutta ja myös pienintä VF1.63C -mallia hellitellään Venierina-nimellä. Pienkuormaimen työpaino on noin 3000 kiloa, joten kone soveltuu maatalouden- ja viherrakennuksen lisäksi myös kiinteistöhuoltoon. Huippunopeus on 40 km/h. Umpiohjaamon lisäksi on saatavilla turvakaariversio, sekä alas taitettava turvakaari. Voimanlähteenä toimii Yanmarin 35-kilowattinen moottori.

Puomistoa kutsutaan VZPK-aisastoksi. Valmistajan mukaan se yhdistää vertikaalinoston Z-aisaston murtovoimaan. Suurin nostokorkeus pikaliittimen tappiin on 2960 mm. Nostovakautta parantaa 24 astetta keinuva taka-akseli. Lisävarusteisiin lukeutuu mm. ilmaistuin ja ilmastointi. Venieri tarjoaa runsaan valikoiman työlaitteita, useiden pikaliitinvaihtoehtojen ansiosta myös muiden valmistajien työlaitteet ovat yhteensopivia.