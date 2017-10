Maarakennusyrittäjä Markku Suominen Eurajoelta on valittu Koneyrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi. Suomisen puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2018.

Markku Suominen on perheyritys LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja. Hän on 37-vuotias ja koulutukseltaan yhdyskunta- ja ympäristötekniikan insinööri. Suominen on toiminut Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtajana ja maarakennusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2008 lähtien. Koneyrittäjien liiton 48. liittokokous järjestettiin Lappeenrannassa 28.–29.10. Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Valtakunnallisessa liitossa on 2500 yrittäjäjäsentä.