Tämän vuoden maaliskuussa Steelwrist kertoi alkavansa myydä kaivinkoneen pikaliitintä, jossa on automaattiset hydrauliikan pikaliittimet samaan tapaan kuin tunnetussa Oilquick-järjestelmässä. Steelwristiltä myös kerrottiin, että heidän tuotteensa tulisi olemaan täysin yhteensopiva Oilquickin kanssa.

Steelwristin maaliskuinen tuotelanseeraus aiheutti välittömästi kysymyksiä, onko kyseessä tuotteeseen liittyvien mallioikeuksien loukkaaminen. Oilquickilta ilmoitettiin, että he perehtyvät asiaan ja kertovat myöhemmin jatkotoimista. Nyt näyttää siltä, että yritysten välistä yhteydenpitoa on jossain määrin ollut ja siinä on tehty selväksi, että Oilquick kokee tavaramerkkiään loukatun.

Steelwristiltä kerrotaan, että tuotenimen OQ käyttämiselle ei nähty estettä, koska sitä ei millään tavoin oltu rekisteröity tavaramerkiksi. Tässä vaiheessa nimen vaihtamista ei kuitenkaan nähty ongelmana, sillä sarjavalmistus on vasta alkamassa. Tuote markkinoidaan jatkossa nimellä SQ.