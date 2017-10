Kaukokartoitusmenetelmillä voidaan mitata tarkasti pellon ja kasvuston ominaisuuksia. Täsmämaanviljely onkin yksi drone-teknologian nopeimmin kehittyvistä käyttökohteista.

DroneKnowledge on Tekesin järjestämän Challenge Finland -kisan voittajahanke, joka kehittää suomalaista huipputeknologiaa uusiksi vientituotteiksi. Hankkeeseen osallistuu neljä tutkimusryhmää: Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (MML), Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus ja VTT. Lisäksi mukana on yli 15 yritystä, mm. Valio, Apetit, Boreal Kasvinjalostus ja Yara. Vuonna 2016 alkaneessa hankkeessa on jo saatu lupaavia tutkimustuloksia mm. maataloudessa.

"Peltojen tilannetta on mitattu aiemmin käsin, esimerkiksi ottamalla maaperänäytteitä tai mittaamalla ruohon pituus mittanauhalla. Pian maanviljelijä pääsee katsastamaan peltojensa tilanteen kauko-ohjattavien drone-lennokkien avulla kätevästi ilmasta käsin", kertoo hankkeen johtaja, tutkimuspäällikkö Eija Honkavaara.

Yritykset ja Luonnonvarakeskus ovat antaneet hankkeen käyttöön mm. pelloilta testialueita, joilla on tutkittu erilaisia lannoituksia ja kasvilajikkeita. Esimerkiksi ruohon määrää ja laatua on mitattu ensin dronella, jonka jälkeen kasvustosta on otettu näytteitä ja mitattu laboratoriossa todelliset arvot. Dronen avulla tehdyt mittaukset vastaavat hyvin laboratoriomittausten kanssa.

"Uskon, että voimme tehdä läpimurron mm. maa- ja metsätalouden robotisoinnissa hyödyntämällä dronesta käsin tehtäviä spektri- ja 3D-mittauksia. Valmiilla mittausjärjestelmillä on suuri kysyntä kansainvälisillä markkinoilla", Honkavaara toteaa.