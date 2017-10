Korealaiset Hyundain maarakennuskoneet ovat olleet Suomen Telakoneen maahantuonnissa 20 vuotta. Kokonaisuudessaan yrityksellä on yli 40 vuoden kokemus konekaupasta.

Suomen Telakoneen Markku Rautionmaa aloitti konemyyjän uransa jo vuonna 1974. Vuosien varrella kokemusta kertyi monenlaisista kaupoista, kunnes vuonna 1997 yrityksen omistuspohjaa laajennettiin muiden Rautionmaan veljesten liityttyä mukaan ja nykyinen Suomen Telakone sai alkunsa. Samalla aloitettiin myös Hyundai-maarakennuskoneiden maahantuonti. Merkkiä oli tuotu pienimuotoisesti maahan jo aiemmin, mutta Telakoneen myötä Hyundai saavutti laajempaa suosiota.

"Hyundai sai jo alkuvaiheissa varsin positiivisen vastaanoton. Vuosien varrella olemme solmineet kestäviä asiakassuhteita. Osa yrityksistä hankkii meiltä koneita jo toisessa sukupolvessa", Rautionmaa kertoo.

Hyundain konevalikoima sisältää tela- ja pyöräalustaisia kaivukoneita erittäin monissa kokoluokissa. Suurin kaivukone on 118-tonninen. Merkillä on yhteistyötä myös CNH:n kanssa, jonka myötä osa Casen pienistä kaivukoneista ovat Hyundain valmistamia.

Vaikka alkuvaiheissa korealaismerkkeihin saattoi kohdistua ennakkoluuloja, niin Hyundai onnistui vakiinnuttamaan paikkansa nopeasti. "Kahdessa vuosikymmenessä Suomen Telakone on myynyt yhteensä 2000 uutta Hyundaita. Nykyään myymme tasaisesti noin 100 uutta konetta vuodessa. Käytettyjä koneita menee 200–300 konetta vuosittain", Rautionmaa toteaa.

Kokenut konekauppias toteaa alan muuttuneen varsin paljon vuosien varrella. "Digitalisaation myötä koneisiin on tullut lisää elektroniikkaa, mutta internet on muuttanut myös kaupankäynnin muotoja. Sähköistymisen myötä yhteydenottoja tulee yhä enemmän internetin kautta, jossa esim. hintojen vertailu on helppoa. Nykyään kynnys koneen ostamiseen on alhainen, sillä tällä hetkellä korot ovat todella matalalla, mikä on kannustanut erityisesti nuoria yrittäjiä konekaupoille. Toisaalta myös leasing-sopimukset ovat helpottaneet ensikoneen hankintaa", Rautionmaa kertoo.