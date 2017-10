Vilja-alan yhteistyöryhmä Vyr kertoi eilen, että puimatta jää alueesta riippuen 5–30 prosenttia kokonaisvilja-alasta. Viljakasvustot eivät enää viime päivinä ole kuivuneet päivällä ja kasvustot ovat paikoin itäneet pahasti. Viljojen puinnit on lopetettu monin paikoin.

Yhdistämällä Vyrin arvioima puintien edistyminen sekä Luonnonvarakeskuksen ilmoittamat maakunnalliset viljelypinta-alat ja hehtaarisatoarviot voidaan laskea, että viljaa makaa pelloilla yli 400 miljoonaa kiloa. Sinne se saattaa myös jäädä. Kauraa on puimatta MT:n laskelman mukaan noin 170 miljoonaa kiloa ja kevätvehnää 125 miljoonaa kiloa. Ohraa on korjaamatta noin 110 miljoonaa kiloa. Tallessa on kauraa noin 940, kevätvehnää 540 ja ohraa 1 300 miljoonaa kiloa. Öljykasveista on puitu noin 75 miljoonaa kiloa ja puimatta on 30 miljoonaa kiloa. Viljaa on saatu puitua MT:n laskelman mukaan vähän yli kolme miljardia kiloa. Viimeisen viikon aikana siitä on puitu noin 160 miljoonaa kiloa. (MT)