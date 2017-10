Seuraava Tampereen konehuutokauppa järjestetään 25.10. Uutena mahdollisuutena on osallistua verkossa Iron Planetin kautta

Ritchie Bros.in seuraava raskaan kaluston konehuutokauppa Suomessa pidetään eri tavalla kuin aikaisemmin. Tampereen huutokauppaan listattu kalusto myydään yhtiön kuukausittaisessa online-huutokaupassa - reaaliaikainen huutokauppa pidetään sivustolla keskiviikkona 25. lokakuuta. Ostajille ja myyjille tarjotaan täysi asiakaspalvelu Ritchie Bros.in toimesta.

IronPlanet, yksi suurimmista raskaan kaluston verkkohuutokaupoista, joka yhdistyi Ritchie Brosin kanssa aiemmin tänä vuonna, jolloin sen osto ja myyntikanavat lisättiin Ritchie Brosin toimintoihin.

"Huutaminen IronPlanetin online-huutokaupassa on helppoa", kertoo Jacobo Garcia, Ritchie Brosin Euroopan vara-myyntijohtaja. Lokakuussa järjestettävässä huutokaupassa on tarjolla laaja valikoima koneita ja autoja. "Tiimimme on valmiina auttamaan alkuun kaikkia kiinnostuneita huutajia, joille IronPlanet ei ole vielä tuttu".

IronPlanetin 25.lokakuuta käytävään kuukausittaiseen huutokauppaan on listattu laaja valikoima käytettyjä ja käyttämättömiä koneita, laitteita ja autoja – useat niistä myydään Suomesta. Esimerkiksi New Holland E235BSR-2 kaivinkone, Caterpillar 312DL -kaivinkone, Volvo L150E -pyöräkuormaaja, Atlas Copco Flexiroc T15 -pora, SISU E11M 10x2 -sementtiauto ovat ns. Suomi-koneita.

IronPlanetin sivusto on helppokäyttöinen, mutta huutokauppa toimii hiukan eri tavalla kuin Ritchie Bros.in livehuutokauppa. IronPlanetin huutokaupat pidetään sähköisenä ilman meklaria ja kalusto voidaan myydä Ritchie Bros.in pihalta tai ympäri Eurooppaa sijaitsevien asiakkaiden omista toimipisteistä. Koneista on esillä tarkastusraportti ja monilla koneilla on Ironclad-takuu – sertifikaatti ammattilaisen suorittamasta vielä tarkemmasta katsastuksesta. Moni kohteista on esillä Ritchie Brosin Tampereen toimipisteessä, missä kalustoa voi tarkastaa 23. lokakuuta alkaen. Huutokauppaan rekisteröitymisen jälkeen voi huutoja asettaa huutokauppapäivänä reaaliaikaisesti tai ennakkoon käyttämällä Priority-Bids toimintoa.

Kiinnostavaa myös myyjille

Kun osa valmistautuu ostamaan huutokaupassa, valmistautuvat toiset myymään raskasta kalustoa. "Hienointa myyjille on, että tavoitamme sekä IronPlanetin että Ritchie Bros.in huutajat samassa tapahtumassa ja yhdessä sähköisessä kanavassa", Jacobo Garcia lisää. Myyjät saavat jopa valita siirtävätkö kaluston Tampereen huutokauppa-alueelle vai myyvätkö sen omasta toimipisteestään.

Lisätietoja huutokaupasta sekä listaus myytävästä kalustosta löytyy osoitteesta: www.ironplanet.com/tampere tai ota yhteyttä Matleena Melasaari +358 40 530 9593