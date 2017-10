Case päivittää liukuohjattujen kuormainten mallistonsa. Uudistuksiin kuuluu mm. suurempi tehokkuus ja uuden päästötason moottorit.

Casen liukuohjattujen kuormainten mallistoon kuuluu niin pyörä- kuin telaversioitakin. Neljä yli 90-hevosvoimaista mallia on päivittynyt Stage 4 -päästötasolle. Uudistusten myötä yhtiö tuo markkinoille historian tehokkaimman liukuohjatun kuormaimen sekä markkinoiden suurimman ns. Radial Lift-aisastoa käyttävän mallin, jota käytetään erityisesti kaivettaessa.

Koneissa hyödynnetään FPT:n valmistamaa Hi-eSCR-jälkikäsittelyjärjestelmää, jonka kerrotaan tehostavan polttotapahtumaa. Tämän avulla pakokaasujen kierrätystä tarvitaan selvästi muita ratkaisuja vähemmän. Casen mukaan muutosten ansiosta moottori reagoi nopeammin kuormituksen äkilliseen nousuun, joka on liukuohjatuissa kuormaimissa tyypillinen tilanne.

Lisää tehoa

Uudet SR270- ja SV340-mallit korvaavat aiemmat SR250- ja SV300-koneet. Lisäksi telaohjattu TR320 korvataan uudella TR340:llä. Mallimerkintöjen muutosten taustalla on kapasiteetin kasvu, jonka halutaan näkyvän myös kutsumanimessä. Samalla myös rakenteita on vahvistettu.

Parantuneen kauhan murtovoiman lisäksi myös näkyvyys ohjaamosta on parantunut. Myös huollettavuus on helpottunut. DPF-suodattimelle ei uusissa malleissa ole tarvetta. Lisäksi lisälaitteiden käyttö on vaivattomampaa, sillä teho on lisääntynyt 7 %, lämmöntuotto on kuitenkin aiempaa maltillisempaa. Ulkoista olemusta arvostaville uutena mahdollisuutena on tilata kone personoiduilla teipeillä.