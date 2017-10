Kuopiossa toimiva metsäkonevarusteiden ja -palvelujen tarjoaja Fomatec Oy tuo markkinoille uuden metsäkonetelan.

Uutta metsäkonetelaa on kehitetty ja koeajettu yhteistyössä metsäkoneyritysten kanssa. Tavoitteena on ollut tuoda markkinoille telamalli, joka on muokattavissa maasto-olosuhteiden mukaan. Tela toimii sekä lumiolosuhteiden pitotelana, kuin myös pehmeiden maiden kantavana telamallina. Uusi omavalmisteinen telamalli tulee täydentämään Fomatecin tarjontaa, yrityksen myymän Slovenialaisen Veriga-telamalliston rinnalla.