Mercdes-Benzin kehittämät GLC F-CELL-autot ovat maailman ensimmäiset polttokennokäyttöiset ajoneuvot, jotka saavat lisäenergiaa ulkoisesta virtalähteestä ladattavasta litiumioniakusta.

Mersun ladattavassa plug-in-hybridimallissa on sekä vetypolttokenno että litiumioniakku. Toimintamatka vedyllä yli 430 kilometriä ja akkuvoimalla 49 kilometriä. Voimanjärjestelmän teho 147 kW (200 hv) ja maksimivääntö 350 Nm. Verrattuna vuodesta 2010 saakka myynnissä olleeseen B-sarjan F-CELL-versioon teho on kasvanut noin 40 prosenttia. Moottori- polttokennojärjestelmän koko on pienentynyt 30 prosenttia, ja se on voitu ensi kertaa asentaa normaaliin moottoritilaan ja kiinnittää perinteisen moottorin kiinnityspisteisiin. Platinan tarve polttokennossa on 90 prosenttia pienempi kuin ennen.

Esituotantosarjan autoissa on kapasiteetiltaan 13,8 kWh:n tehoinen litiumioniakku, joka toimii sähkömoottorin varavoimalähteenä. Se voidaan ladata myös ulkoisesta virtalähteestä. Integroitujen, 7,2 kW:n tehoisten laturien avulla akku voidaan ladata normaalista kotitalouspistorasiasta tai julkisesta latauspisteestä. Latausaika on noin 1,5 tuntia.

Vety tankataan kahteen hiilikuituvahvisteiseen säiliöön, joiden kapasiteetti on yhteensä 4,4 kiloa. Polttoainejärjestelmän paine on 700 baria, ja vetytankkaus kestää noin kolme minuuttia. Koska sähköisessä voimajärjestelmässä ei tarvita kardaaniakselia, toinen säiliöistä mahtuu auton lattian alle. Toinen säiliö on sijoitettu takaistuimen alle.